Il nightclub, i Nirvana, la droga, Frances Bean: la storia d'amore tra Kurt Cobain e Courtney Love

Droga, musica, eccessi, violenze. Quello tra Kurt Cobain e Courtney Love è stato un amore controverso e autodistruttivo, che si è interrotto bruscamente con la prematura scomparsa del cantante e chitarrista dei Nirvana, morto suicida il 5 aprile 1994.

Il primo incontro

E' il 1989. Courtney Love si è da poco sposata con James Moreland della band Leaving Trains con una cerimonia privata a Las Vegas e è reduce dal successo del film "Dritti all'Inferno". E' grazie all'amore comune per la musica che incontra Kurt Cobain durante un concerto dei Nirvana a Los Angeles, al quale la cantante assiste per caso. Kurt e Love si incrociano nel backstage, si scambiano qualche battuta e capiscono di essere affini ma le loro strade si dividono dopo lo show.

Il nightclub a Portland

12 gennaio 1990. Courtney è a Seattle per suonare con la sua band, Hole, in un nightclub di Portland. Alle spalle ha un matrimonio fallito (quello con Moreland) e una fugace relazione con il suo chitarrista Erlandson. Nel nightclub Love incontra Kurt e si fa avanti con lui ma Cobain - pur essendo affascinato da lei e dalla sua trasgressività - respinge le sue avance. Il leader dei Nirvana è troppo concentrato sulla sua carriera musicale e il successo dei Nirvana sta per travolgerlo.

L'inizio della relazione

Ottobre 1991. Kurt e i Nirvana si trovano a Chicago per un concerto del loro tour americano. L'album "Nevermind" è un successo planetario e in città c'è anche Courtney, arrivata da Los Angeles per incontrare il fidanzato del momento, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. Love e Corgan, però, non si incontrano e la cantante sceglie di andare al Metro ad assistere allo show dei Nirvana. Un anno dopo il loro secondo incontro tra i due esplode la passione nei camerini del concerto.

Le liti e le violenze

L'amore tra Kurt e Courtney è tanto travolgente quanto controverso. A unirli non è solo la passione per la musica ma anche l'uso delle droghe e i tormenti interiori, frutto di infanzie difficili. Mentre Love è più espansiva e eclettica, Cobain è più schivo e introverso ma insieme i due fanno scintille sia nel bene che nel male. I due vivono un amore fatto di gesti plateali di amore ma anche di liti furiose e di violenze domestiche tanto che nel 1991 la polizia interviene a casa loro in un paio di occasioni e la coppia finisce su tutte le riviste scandalistiche.

La gravidanza

Quattro mesi dopo l'inizio della loro relazione Courtney Love scopre di essere incinta. Love non fa niente per nascondere la propria condizione e continua con i suoi eccessi e l'uso di sostanze stupefacenti. Quando le riviste americane accusano l'artista di essere una sconsiderata per il suo atteggiamento, però, Courtney fa un passo indietro e cerca di disintossicarsi per il bene della bambina che sta per nascere.

Il matrimonio

Il 24 febbraio 1992 Kurt e Courtney si sposano alle Hawaii. Sulla spiaggia di Waikiki davanti a soli otto invitati - tra i quali c'è Dave Grohl batterista dei Nirvana - Cobain e Love si giurano amore eterno. Lei indossa un abito di pizzo bianco e raso appartenuto all'attrice Frances Farmer, che mette in risalto le forme della gravidanza; lui indossa un pigiama verde a quadri. "Ricordo di essermi sentita profondamente felice, stordita, così innamorata, consapevole di quanto fossi fortunata. Quest'uomo era un angelo” , racconterà Courtney anni dopo la morte del marito.

La nascita di Frances Bean

Marzo 1992. L'imminente nascita della figlia spinge Kurt e Courtney a iscriversi a un programma di disintossicazione, ma nella clinica di riabilitazione non si presentano. Il 18 agosto 1992 viene alla luce Frances Bean e Kurt dedica alla figlia una parte dell'artwork del singolo "Lithium" dei Nirvana, pubblicando la foto dell'ecografia della piccola. La nascita della bambina non cambia però la dinamica di eccessi e dipendenze della coppia e esplode un vero e proprio caso su Cobain e la moglie.

I servizi sociali

A seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da Courtney Love su Vanity Fair - che avrebbe continuato a fare uso di eroina durante la gravidanza ignara della sua condizione - scatta un processo per la custodia della piccola Frances Bean. La bambina viene affidata ai servizi social perché Kurt e Courtney sono giudicati "incapaci" di crescerla in un ambiente sano e equilibrato. La custodia della piccola rimane in bilico per diversi mesi, ma il tribunale proscioglie Cobain e Love il 23 marzo 1993, constatando che entrambi si stavano curando per disintossicarsi.

Agli MTV Video Music Awards

Settembre 1993. Kurt e Courtney sembrano decisi a voler portare avanti l'idea di una famiglia normale che ha abbandonato gli eccessi e le droghe per il bene della figlia. Agli MTV Video Music Awards, che si svolgono a settembre, la coppia appare felice insieme agli altri componenti dei Nirvana sul red carpet. Davanti ai fotografi Kurt Cobain e Courtney Love si baciano, sorridono, tengono in braccio la piccola Frances Bean. Sembrano sereni.

Il tentato suicidio a Roma

3 Marzo 1994. I Nirvana sono in tour in Europa. Durante la tappa di Monaco Kurt si ammala: bronchite e laringite lo costringono a una breve pausa dalla scena. Il cantante sceglie di curarsi a Roma ma, tornato ad abusare di alcool e droghe, vive un momento di forte depressione. Convinto che Courtney lo stia tradendo, ingerisce numerose pillole di tranquillante mischiandole con lo champagne e va in overdose. E' la moglie a trovarlo privo di sensi nella suite dell'albergo romano dove alloggiano. Kurt finisce in coma ma si risveglia dopo ventiquattro ore. Uscito dalla terapia intensiva, lascia l'ospedale e Roma cinque giorni dopo. Rientrato negli Stati Uniti Cobain sceglie di entrare in una clinica di Los Angeles per disintossicarsi.

La fuga dal rehab e la morte

Aprile 2994. Dopo due settimane di permanenza all'Exodus Recovery Centre Marina Del Rey a Los Angeles Kurt scappa per tornare a Seattle da solo. L'artista vive un momento di profonda depressione e sceglie di isolarsi, prendendo le distanze dalla moglie e dalla figlia e chiudendosi nella sua abitazione. Prima di entrare in clinica ha acquistato un fucile Remington M-11 calibro 20 dall’amico Dylan Carlson, che aveva lasciato al sicuro nella casa di Seattle. E' proprio con quel fucile che Kurt si spara il 5 aprile 1994 perdendo la vita a soli 27 anni.

"Frances e Courtney, io sarò al vostro altare. Ti prego Courtney continua così, per Frances. Per la sua vita, voglio che sia felice senza di me. Vi amo"

Cobain lascia unaa Courtney e Frances Bean parlando del suo disagio interiore: