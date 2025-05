Nino Benvenuti, la storia d'amore con Nadia Bertorello: chi era la seconda moglie

Ascolta ora 00:00 00:00

La storia del successo di Nino Benvenuti passa anche attraverso la sua vita privata. Fuori dal ring l'uomo leggenda della boxe italiana è stato un marito e padre presente. Dopo il primo matrimonio con Giuliana Fonzari, celebrato nel 1961 e terminato con il divorzio, Nino si sposò in seconde nozze con Nadia Bertorello e a lei è rimasto legato fino al 2023, quando la donna morì a causa di una grave malattia.

L'amore segreto con Miss Emilia '67

L'amore tra Nino e Nadia era sbocciato ben prima del 1998, anno nel quale si sposarono. Era il 1967 quando il pugile, che aveva 29 anni ed era fresco campione mondiale dei pesi medi, incontrò Miss Emilia 1967. Nadia era bionda, bellissima ed era nel fiore degli anni coi suoi 19 anni. Benvenuti e Nadia Bertorello si innamorarono perdutamente e dalla loro unione nacque Nathalie. Ma Nino era sposato e il peso dei figli che lo aspettavano a casa, ma soprattutto il giudizio dei suoi sostenitori e della stampa, gli imposero di fare un passo indietro in favore della famiglia. " Quella era un'Italia bigotta. Intrisa di moralismo. Essere un campione significava anche essere un marito esemplare, pena perdere il mio pubblico ", confessò al Corriere anni dopo il pugile, parlando della sua storia d'amore impossibile con Nadia.

Lo scandalo e la fuga in Francia

Il loro amore segreto fece scandalo tanto che Papa Paolo VI annullò l'incontro previsto con lui proprio per il clamore mediatico, che si era scatenato attorno a Nino e Nadia. " Ero su tutti i giornali, si era scatenato l’inferno. Ero l’uomo che aveva conquistato l’America, patria del pugilato, portandosi dietro sei charter di tifosi, con 16 o forse 18 milioni di italiani svegli di notte a seguire la radiocronaca ma era considerato blasfemo che mi comportassi da pubblico peccatore" , raccontò ancora. Eppure Benvenuti era pronto a lasciare la moglie per seguire il suo cuore ma la paura prese il sopravvento: " Ci amavamo e convocai una conferenza stampa deciso ad annunciare che lasciavo mia moglie. Ma sono sempre stato più bravo sul ring che nella vita. Ebbi paura. Deve pensare che vivevo isolato da tutto, protetto dal cosiddetto entourage, e lei minacciava di non farmi vedere più i figli ". Nadia delusa fuggì in Francia tenendosi la bambina, ma il destino tornò a bussare alle loro porte anni dopo.

Le nozze trent'anni dopo

Separatosi dalla moglie Giuliana, Benvenuti ebbe una breve relazione con una diplomatica argentina ma non dimenticò mai Miss Emilia. Nel 1997, trent'anni dopo il loro primo incontro, Nino si presentò a sorpresa nel negozio di proprietà dell'ex amante. " Entrò ridendo e scherzando, come se non fosse sparito per trent'anni. Poi, tornò ancora e mi resi conto che avevo dimenticato tutti i brutti ricordi", raccontò Nadia Bertorello al Corriere nel 2018, quando la coppia festeggiò vent'anni di matrimonio. " Non avrei mai dovuto lasciarla.

E a volte penso che, se avessi avuto una vita sentimentale più serena, sarei rimastoper cent’anni", aggiunse il Benvenuti senza sapere che, sette anni più tardi, avrebbe dovuto dire addio all'amore della sua vita, morta dopo una breve malattia.