Noemi, i figli, la tombola. Il primo Natale di Totti senza Ilary

Social, tradizionale e insieme alla famiglia (chi quella nuova, chi quella di sempre). Così è stato il primo Natale da separati di Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice dell'Isola dei famosi ha trascorso la festività insieme alla sua famiglia a Roma con mamma, papà e le sorelle Melory e Silvia con i rispettivi compagni e nipoti. Ma senza i tre figli - Chanel, Christian e Isabel - che hanno trascorso il Natale a Roma Nord, nell'attico dove Totti e Noemi hanno iniziato la loro convivenza.

Le foto condivise su Instagram dalla Bocchi e da Ilary hanno documentato la giornata con dovizia di particolari tra buon cibo, risate e tradizioni: poker per la famiglia Blasi e tombola per Totti e compagna. Ad attirare la curiosità degli utenti del web è soprattutto la nuova vita del Pupone accanto alla 34enne romana. La coppia è molto attenta a mostrarsi in pubblico e il profilo social della Bocchi è privato per evitare che i più curiosi entrino nel suo privato.

Ma le foto e i video della vigilia e del giorno di Natale sono finiti comunque in rete e hanno mostrato uno scampolo della nuova vita dell'ex capitano della Roma e di Noemi felici nel nuovo superattico a Vigna Clara con i rispettivi figli e il fratello, Riccardo, al fianco del Pupone sin dall'annuncio della separazione da Ilary. Non sorprendono, dunque, gli scatti della piccola Isabel che gioca con Sofia, la figlia che la Bocchi ha avuto dal primo marito Mario Caucci, con il quale c'è una durissima separazione in corso. E i selfie di Totti con Chanel, sempre più simile a mamma Ilary e molto criticata sui social network.

Insomma, feste nel segno della tradizione che non cancellano però i vent'anni di relazione con la ex, Ilary Blasi. I due ormai sono lontani e concentrati sulle loro nuove storie: Ilary con Sebastian, che in questo Natale si è defilato, e Totti con Noemi nella loro nuova casa con tanto di famiglia allargata. Un attimo di serenità in vista dell'annunciato scontro in tribunale per la separazione giudiziale previsto per la prossima primavera.