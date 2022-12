L'auto, l'anello e il cane: le follie di Totti per Noemi

A pochi giorni dal Natale e con una convivenza pronta a cominciare, il gossip torna a infiammarsi intorno a Francesco Totti e Noemi Bocchi. In realtà l'attenzione attorno ai due romani non è mai calata, soprattutto dopo l'intervista al vetriolo rilasciata dall'ex marito della Bocchi, Mario Caucci, che ha descritto l'ex compagna come una donna pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole e abituata a lussi e agi di ogni tipo. Non sorprendono dunque le voci circolate nelle ultime ore sulle attenzioni che il Pupone avrebbe riservato alla nuova compagna in tema di beni materiali.

" Totti cuore grande, portafoglio enorme. Copre di doni la nuova fiamma ", titola il settimanale Nuovo, che nell'articolo parla dei costosi regali, che il Pupone avrebbe fatto alla nuova compagna nonostante la separazione da Ilary Blasi si annunci decisamente costosa. L'ultimo presente fatto dall'ex capitano della Roma a Noemi è un cucciolo di bulldog francese, che la coppia avrebbe chiamato Simba. La 34enne romana è stata pizzicata dai fotografi di Nuovo fuori da una clinica veterinaria romana e tra le braccia stringeva un cucciolo grigio di razza.

L'animale sarebbe solo l'ultimo di una serie di regali cominciati con il prezioso anello (che si dice abbia un valore di circa 300mila euro), che Francesco Totti ha fatto realizzare appositamente per Noemi nella gioielleria di via del Gambero, dove per anni ha acquistato i regali per Ilary Blasi. La stessa nella quale si sarebbe servito anche Mario Caucci per acquistare i gioielli da regalare all'ex moglie. Coincidenze.

In questo anno di fidanzamento non saranno mancate borse firmate, vestiti e accessori, ma a spiccare tra i regali che Totti ha fatto a Noemi c'è sicuramente l'automobile sulla quale è stata paparazzata più di una volta la Bocchi nelle ultime settimane. Si tratta dell'ultimo modello lanciato sul mercato da Volkswagen, di cui l'ex capitano della Roma è testimonial. Noemi è stata fotografata dai fotografi della rivista Chi mentre girava per la capitale a bordo della ID.5, che sarebbe stata omaggiata a Totti dall'azienda automobilistica e che lui avrebbe donato alla compagna. E pensare che a Natale manca ancora qualche giorno.