"Non abbiamo il suo numero di telefono…" Così Meghan Markle viene presa in giro ai Golden Globe

Che sia un personaggio in vista e molto chiacchierato questo è un dato di fatto. Fin da quando Meghan Markle ha fatto il suo ingresso nella famiglia reale inglese ha sempre fatto parlare di sé, proprio perché i suoi atteggiamenti poco inglesi non sono stati ben visti a corte. Poi la Megxit ha fatto il resto. Il nuovo anno, però, per l’ex coppia reale non è iniziato nel migliore dei modi. Dopo la notizia della biografia di Meghan Markle e lo schiaffo da parte degli editori che non vorrebbero compare il libro a scatola chiusa, ora la duchessa e moglie di Harry è stata presa in giro – seppur bonariamente – sul red carpet della cerimonia dei Golden Globe che, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, si sono svolti negli Stati Uniti. Come riportano le notizie dagli Usa, Meghan sarebbe stata bacchettata da Gina Torres, sua collega di set ai tempi di Suits. Ma andiamo con ordine.

L’edizione appena conclusa dei Golden Globe ha visto, tra l’altro, una sorta di reunion del cast della celebre serie legal che è andata in onda in tv dal 2011 al 2019. Ora che è apparsa su Netflix (anche in Italia) pare che lo show abbia avuto una nuova vita nonostante sia concluso da cinque anni. Infatti Suits ha registrato 3,14 miliardi di minuti di visione, secondo i dati Nielsen, sia su Netflix dove è distribuita al di fuori degli Stati Uniti che su Peacock, piattaforma in streaming disponibile solo in America. E, nell'ottobre 2023, Suits ha battuto persino il record assoluto di streaming. Questo ha fatto scatenare l’ipotesi di una sorta di sequel alle vicende della serie tv, facendo scatenare le ipotesi di un ritorno da attrice di Meghan Markle dato che in Suits era una delle protagoniste. Notizia non confermata ma, sta di fatto, che la reunion arriva proprio nel momento perfetto. Chi si aspettava, però, di veder calcare Meghan il carpet dei Golden Globe insieme ai suoi colleghi di set ha fatto male i calcoli. La Markle, infatti, è stata la grande assente e la sua assenza, per l’appunto, è stata notata dai giornalisti durante le interviste al resto del cast che, invece, ha camminato lungo il tappeto rosso.