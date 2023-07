"Non accettate richieste". Hackerato il profilo di Massimo Ranieri

Le cyber truffe corrono veloci sul web e sempre più personaggi famosi finiscono vittime di attacchi hacker volti a sottrarre profili con un grosso seguito per mettere in atto azioni illecite. L'ultimo a essere finito nel mirino di malintenzionati pronti a sfruttare la sua popolarità, è il cantautore Massimo Ranieri. L'artista si è visto sottrarre l'account Facebook e attraverso Instagram ha voluto lanciare un appello ai suoi follower, mettendoli in guardia da possibili truffe a suo nome.

Ranieri, cosa è successo su Facebook

Massimo Ranieri è in tour con il suo spettacolo teatrale e attraverso i social network comunica e tiene aggiornati i propri fan. Ma poco fa l'artista, 72 anni, si è visto costretto a fare un annuncio inatteso. Ranieri ha pubblicato un accorato appello attraverso la sua pagina Instagram, rivelando di essere stato vittima di un attacco hacker al suo profilo Facebook. " Attenzione, il mio profilo Facebook è stato rubato", ha denunciato sulla piattaforma social il cantautore napoletano, spiegando: "Stiamo cercando di risalire ai responsabili e recuperarlo. Al momento l'unico mio profilo ufficiale è questo su Instagram ". Non è chiaro cosa sia successo, ma è probabile che - come spesso accade in questi casi - i dati sensibili del suo account siano stati sottratti, consentendo ai malviventi di modificare user e password, impedendo di fatto l'accesso a Massimo Ranieri.

L'appello per evitare truffe

Impossibilitato ad accedere al proprio profilo, Massimo Ranieri si è visto costretto a mettere in guardia i suoi fan da possibili truffe portate avanti a suo nome: " Nel frattempo sappiate che non sono io e non accettate richieste dal profilo ". Nella maggior parte dei casi, infatti, la sottrazione del profilo di un vip consente ai malviventi di contattare i fan, spacciandosi per il personaggio noto in questione e chiedendo loro soldi.