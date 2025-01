William e Kate hanno deciso: cosa farà il principe George nei prossimi anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il principe George potrebbe non frequentare, quando sarà il momento, il prestigioso Eton College. William e Kate starebbero pensando seriamente di iscrivere non solo il primogenito, ma anche gli altri due figli, Charlotte e Louis, nella scuola in cui ha studiato la principessa, il Marlborough College.

La fine di una tradizione?

La questione dell’istruzione dei sovrani d’Inghilterra non può essere sottovalutata: la formazione accademica e umana della persona che è destinata a salire al trono riguarda, in una certa misura, anche il popolo. Non è un caso, dunque, che nelle ultime ore si sia acceso il dibattito sul futuro del principe George, primogenito di William e Kate.

Stando ai tabloid, infatti, la principessa del Galles starebbe insistendo affinché non solo il ragazzino, ma anche i suoi fratelli, frequentino il Marlborough College, nel Wiltshire. La scuola in cui la stessa Kate trascorse alcuni dei momenti più felici della sua vita e nella quale si iscrissero anche i fratelli Pippa e James. Vi arrivò ad anno già iniziato, nel 1996, dopo un presunto periodo molto difficile alla scuola femminile Downe House nel Berkshire. In questo istituto, ha ricordato l’Express, Kate avrebbe subìto atti di bullismo. Al Marlborough College, al contrario, avrebbe trovato un ambiente tranquillo e più accogliente.

Per tradizione, però, i maschi della royal family studiano a Eton. Una consuetudine “giovane”, diciamo così, visto che William e Harry si sono formati lì, ma non Carlo III, né il principe Filippo i quali frequentarono, invece, il severo Gordonstoun in Scozia. L’attuale Re, però, non si sarebbe trovato affatto bene in quel luogo così austero e rigido. Anche lui sarebbe stato vittima di episodi di bullismo. Così, d’accordo con Lady Diana, avrebbe scelto Eton per i suoi figli. Nonostante ciò con la loro eventuale decisione William e Kate potrebbero cambiare un tassello importante della vita della royal family, qualcosa che ormai era quasi dato per scontato sia dalla Corona, sia tra gli inglesi.

L’esperta reale Charlotte Griffiths sembra piuttosto sicura dell’avvenire del principe George e a Gb News ha rivelato: “Penso che questo sarà l’anno in cui scopriremo dove andrà a scuola il principe George e non credo che sarà Eton…Non penso che Catherine voglia che vada lì. Potrebbero prendere in considerazione qualcosa di più vicino al Norfolk. Forse il Marlborough. Catherine ci è andata, le piaceva tantissimo e lì è cresciuta molto. Ha avuto davvero una brutta esperienza nella scuola precedente, quindi per lei ha significato molto aver trovato il Marlborough” .

Un sondaggio per la scuola di George

Il Marlborough College è una scuola davvero esclusiva. La retta è di circa 70mila euro l’anno (59mila sterline), come ha chiarito il Mail On Sunday. Il principe George, ha spiegato Tatler, potrebbe alloggiare nella “C1 House”, la “Casa C1”, edificio destinato ai ragazzi che ha una storia particolare, poiché vi abitò la terza moglie di Enrico VIII, Jane Seymour.

In qualche modo è garantito anche un legame con la royal family. Stando alle fonti del Daily Mail William e Kate starebbero ancora ragionando sull’opportunità di iscrivere i figli al Marlborough al compimento dei 12 anni, ma negli ultimi tempi “le discussioni si sono intensificate”.

La stessa cosa sta avvenendo, seppur in un altro modo, anche al di fuori del Palazzo reale.

“Il principe George dovrebbe frequentare Eton o il Marlborough College?”

Lo scorso 10 gennaio l’Express ha addirittura lanciato il sondaggio dal titolo:. Se William e Kate iscriveranno ilal Marlborough, sarà la prima volta che un futuro Re varcherà le soglie di una scuola mista.