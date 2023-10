Il giallo del video rimosso di Levante: l'ombra dell'accusa a Elodie

Da ore sui social network non si parla d'altro che delle critiche che Levante avrebbe rivolto a Elodie. I condizionali sono d'obbligo, ma le dichiarazioni fatte dalla cantante siciliana sembrano essere rivolte proprio all'ex talento di Amici, che nei giorni scorsi aveva definito le sue foto di nudo un "manifesto politico" del suo essere "femminista".

Le parole di Levante

La polemica si è scatenata nelle scorse ore, quando Levante - al secolo Claudia Lagona - ha pubblicato un video di riflessione nelle storie del suo canale Instagram. " Quando delle persone molto molto esposte, si pronunciano su temi importanti senza saperne poi granché, magari sentono davvero il desiderio di difendere una determinata categoria ma non ne hanno né le capacità linguistiche e neanche le conoscenze", ha detto sul web l'artista, proseguendo : "Il risultato, diciamo il rischio, è che seppur si voglia fare bene, si fa malissimo e si banalizza un tema ".

La polemica social

Sul web si è aperta subito la discussione e al centro del chiacchiericcio social è finito il destinatario delle parole di Levante (che nel video non ha fatto nomi). A chi si riferisce la cantante e di quale argomento si parla? Una domanda che si sono posti in tanti in rete e che ha scatenato ipotesi, che si sono concentrate su unica artista. " Se ce l'ha con Elodie qui scoppia il putiferio", ha commentato un utente su Twitter, mentre un'altra condivideva il suo pensiero, ipotizzando il tema: " Ha ragione Levante, se una donna nel 2023 deve comparire nuda per rivendicare qualcosa beh siamo messi maluccio...". Così si è aperto un vero e proprio caso.

Cosa ha detto Elodie

Non è chiaro se le parole di Levante siano riferite a Elodie, ma a giudicare dalla mossa compiuta dalla cantante siciliana poche ore dopo lo scoppio del "caso" - cioè la rimozione del video - il sospetto c'è. Anche perché l'unica artista a essersi esposta su temi importanti negli ultimi giorni è stata proprio Elodie. In occasione del lancio del suo primo clubtape "Red Light", l'ex talento di Amici si è detta " orgogliosamente femminista" e ha parlato della cover dell'album e dei video osé come di "un manifesto politico e artistico" . Poi ha rivendicato la sua libertà di espressione: " Sono una donna libera, che ha anche una voce. Siamo libere di scegliere come esprimerci e come utilizzarlo: per me è arte, è libertà. Sono libera di usare il mio corpo come voglio, c'era bisogno di spogliarsi anche perché per le donne è stata una estate molto dura con tante, troppe violenze". Ed è forse quest'ultima dichiarazione ad avere fatto saltare sulla sedia Levante.