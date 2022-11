"Non ce la fa". Panariello deve rinviare gli spettacoli: ecco perché

Ha subito una battuta d'arresto inattesa la tournée teatrale di Giorgio Panariello. L'artista ha dovuto rinviare quattro date (in programma a Napoli e Firenze) a causa di una brutta labirintite, che non gli consente di andare in scena. L'annuncio dello stop è arrivato nelle scorse ore dai profili social degli organizzatori del tour dell'attore, che stava portando in giro per l'Italia il suo spettacolo "La mia favola".

La malattia

Giorgio Panariello è stato colpito da una forte labirintite, un'infiammazione dell'orecchio interno che può causare, tra le altre cose, una riduzione dell'udito, vertigini e disturbi dell'equilibrio. Dopo lo spettacolo a teatro Brancaccio di Roma, l'artista toscano era atteso a Napoli e poi a Firenze, ma la labirintite sorta nelle ultime ventiquattro ore lo ha costretto a sospendere ogni impegno. Domenica Panariello aveva salutato i suoi follower su Instagram, annunciando la data partenopea, alla quale teneva in particolar modo. Nulla faceva presagire che le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate.

L'annuncio