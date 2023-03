“I ricchi lavorano...” Scoppia la polemica su Georgina Rodriguez

È bastata una storia su Instagram di Georgina Rodriguez, l’influencer e modella spagnola, compagna di Cristiano Ronaldo a far scatenare la polemica. Come ben sappiamo il pubblico dei social è sempre molto attento a tutto ciò che circola sul web, ma lo è ancora di più se sotto i riflettori vi sono personaggi noti. È il caso infatti, proprio della compagna di Ronaldo, che poche ore fa ha postato una storia sul suo profilo social che non è passata di certo inosservata.

La foto che ha destato polemica

Georgina vive con tutta la sua famiglia in Arabia Saudita per seguire proprio l’attuale stagione sportiva del fidanzato, cinque volte pallone d’oro, Cristiano Ronaldo all’Al Nassr (squadra che milita nella prima divisione del campionato saudita). La modella che vanta 47 milioni di follower, ha postato una foto che la ritrae mentre cammina con una borsa ed un caffè tra le mani accompagnata dalla seguente frase: “Otro maravilloso día de trabajo. Para que luego digan que las ricas no trabajamos” che tradotto significa: “Un'altra splendida giornata di lavoro. Che nessuno dica che i ricchi non lavorano.”

La foto, ma soprattutto la didascalia, sembra essere un messaggio chiaro rivolto a tutti coloro che la criticano, poiché etichettata semplicemente come la fidanzata di Cristiano Ronaldo. La modella, infatti, è stata spesso accusata di dovere la sua popolarità al compagno; in molti la ricorderemo come co-conduttrice al fianco di Amadeus nella settantesima edizione del Festival di Sanremo, con un Ronaldo fiero seduto nella prima fila della platea.

Chi è Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez Hernandez, classe ’94, è un’influencer e modella spagnola, nata in Argentina a Buenos Aires. Oltre che lavorare come modella, è un’ambasciatrice per diversi marchi di abbigliamento e gioielli. Nel 2016 ha conosciuto Cristiano Ronaldo, noto come CR7, in un negozio di abbigliamento Gucci a Madrid, nel quale lavorava come commessa ed è stato amore a prima vista. Amore coronato dalla nascita di Alana Martina venuta al mondo nel novembre 2017. Più tardi, nell’aprile 2022 la Rodriguez ha dato alla luce due gemelli, ma purtroppo uno di loro non ce l’ha fatta.

Soy Georgina 2

Il 24 marzo è in arrivo su Netflix Soy Georgina 2, la docu-serie che seguirà la vita dell’influencer per il secondo anno di fila. Nel breve trailer pubblicato da Netflix in questi giorni, infatti, si vede la Rodriguez che non riesce a trattenere le lacrime ricordando il terribile lutto che le ha cambiato la vita: “Quest’ anno ho vissuto il migliore e il peggior momento della mia vita in un’istante. La vita è dura, la vita continua. Ho tanti motivi per andare avanti ed essere forte. Cris mi ha incoraggiato enormemente a portare avanti tutti i miei impegni. Mi ha detto: "Continua con la tua vita, ti farà bene". In questo momento la mia priorità sono i miei figli e la mia famiglia. Sono davvero felice e molto grata”.

Georgina, oltre ad essere la madre dei figli nati dall’amore con il calciatore, è la madre adottiva di altri tre bambini: Cristiano Junior, nato 11 anni fa, ed i gemelli Eva e Mateo, nati da una madre surrogata.