"Non è degno…": l'affondo del colonnello contro il Principe Harry

Il 2024 non si è aperto sotto il più roseo degli auspici per l’ex coppia reale. Dopo che Meghan Markle è stata pesantemente criticata per la sua assenza alla cerimonia dei Golden Globe e dalla reunion con il cast di Suits, ora a finire nella bufera è proprio il Principe Harry. Sappiamo fin molto bene che c’è ancora tanto interesse sulla vita lontano da corte degli ex Duchi e, nonostante l’impegno da parte di entrambi, sia Meghan che Harry non hanno di certo raggiunto tutti i loro obbiettivi. Anzi, alcuni di questi sono stati persino accantonati a data da destinarsi. C’è una polemica però, che è stata fomentata da un articolo del The Sun, che interessa proprio il Principe Harry alla luce di una grande onorificenza che il secondo figlio di Lady D. ha ottenuto di recente. Un’onorificenza che, secondo il colonnello Richard Kemp, non sarebbe degna per Harry e per il suo operato che ha svolto durante il servizio militare. Ma andiamo con ordine.

Il Principe di recente è stato nominato “Leggenda dell’Aviazione” e riceverà l’ambito premio durante l’edizione numero 21 dei Living Legends of Aviation Awards che si svolgeranno a Beverly Hills il prossimo 19 gennaio. Il Duca di Sussex è tra le 4 persone più ambite dell’aviazione e ha ricevuto il premio perché rientra tra le persone "che più di tutti hanno dato un contributo significativo all’aviazione e all’aerospaziale". La premiazione è prevista la settimana prossima e la cerimonia sarà onorata da John Travolta, ambasciatore dell’aviazione, che tra l’altro ha anche un legame speciale con Harry. Il principe avrebbe ricevuto l’onorificenza per il suo curriculum militare di tutto rispetto. Infatti è stato nominato “Leggenda dell’Aviazione” per essere stato un pilota di elicotteri durante il servizio militare che è durato 10 anni, e perché ha volato in numerose missioni di addestramento in Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia e anche in missioni di guerra in Afghanistan.