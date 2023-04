"Non hanno una vita. Mi minacciano": Piqué contro il fandom di Shakira

Ormai il divorzio tra l’ex campione del Barcellona, Gerard Piqué e la cantante colombiana Shakira è sempre di più al centro del gossip. E mentre la pop star è sul punto di mettere definitivamente la parola 'fine' alla loro relazione, lasciando una volta per tutte Barcellona per traslocare con i figli Milan e Sasha a Miami, Piqué - nel corso di un’intervista con lo spagnolo Gerard Romero - ha deciso di dire la sua contro i commenti che gli sono arrivati in questi mesi dagli hater sui social.

Lo sfogo di Piqué

Da quando Shakira ha svelato al mondo intero, con la canzone Music Sessions 53, che l'ex compagno la tradiva con Clara Chia Marti il popolo dei social non ha mai smesso di attaccare Piqué. Infatti, l’ex difensore del Barcellona nel corso di un’intervista in cui ha raccontato il periodo difficile che ha attraversato nell’ultimo anno a seguito della separazione dalla madre dei suoi figli, ha deciso di sfogarsi rivolgendo parole molto forti contro gli utenti del web e, in particolare, nei confronti del fandom della popstar che si è schierato compatto contro l’ex calciatore. "Nessuno pensa all'altra persona, a quella che riceve tanto disprezzo, alla sua salute mentale. Dove dobbiamo arrivare? Al punto che qualcuno si suicidi per poi dire 'Ah, abbiamo esagerato'? Sono molto deluso di come va il mondo", ha spiegato Gerard Piqué ai microfoni dello spagnolo Romero.

Ovviamente, però, non poteva nemmeno mancare una frecciata alla pop star colombiana e così, l’ex calciatore ha tuonato contro l’ex Shakira: "La mia ex è latinoamericana… tu non sai quello che ho subito sui social network. Minacce di morte, cose incredibili, assurde. Di gente che è fan della mia ex compagna, a loro non importa nulla". Infine, a detta di Piquè, i fan di Shakira non avrebbero una vita e così, rivolgendo parole pesanti nei confronti di coloro che in questi mesi non lo hanno risparmiato dai forti attacchi, ha concluso: "Quelli non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano. E che importanza posso dar loro? Zero. Non conoscono nulla della vita, sono come dei robot. Li tratto come se fossero degli automi".

La risposta di Shakira

Le dichiarazioni di Piqué non sono di certo passate inosservate all’ex moglie. A non essere gradite particolarmente da Shakira sono state le parole rivolte alla comunità latino-americana e non appena l'intervista rilasciata da Piqué ha iniziato a circolare in rete, la risposta della cantante non si è fatta di certo attendere. La popstar, infatti, non si è espressa sulle minacce che il suo ex sostiene di avere ricevuto, ma si è immediatamente schierata dalla parte dei suoi fan, pubblicando un messaggio sul suo account ufficiale di Twitter, indirizzato probabilmente all’ex calciatore: “Orgogliosa di essere latinoamericana”. Inoltre, ad accompagnare il tweet ha aggiunto una serie di emoji a indicare le bandiere degli stati oggetto della critica di Piqué.

Insomma, la storia tra Gerard Piqué e Shakira sembrerebbe davvero, in un modo o in un altro, non avere mai fine.