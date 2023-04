"L'ha cacciata di casa". Continua la guerra tra Piqué e Shakira

Tradita e cacciata. La vendetta di Gerard Piqué nei confronti di Shakira si è consumata così, con lo sfratto che il padre avrebbe messo in atto ai danni dell'ex compagna, che ancora abitava nella villa dove lei e il calciatore hanno convissuto negli ultimi dieci anni. Che Shakira stesse organizzando il trasferimento a Miami era risaputo. In Spagna la voce che la popstar sarebbe volata in Florida con i due figli per cominciare una nuova vita circolava da settimane, ma nessuno si aspettava una partenza tanto rapida. Ma Joan Piqué Rovira, padre di Gerard Piqué, avrebbe avuto un ruolo chiave nella decisione di Shak lasciare Barcellona prima del previsto.

"Il padre di Piqué l'ha sfrattata"

A rivelare quanto accaduto all'artista colombiana è stato Jordi Martin, il paparazzo amico di Shakira che, su Instagram, ha svelato cosa c'è dietro alla " fuga " della cantante dalla Spagna. " Il padre di Piqué, in qualità di amministratore della società proprietaria della casa di famiglia, ha sfrattato Shakira, informandola che doveva uscire di casa prima del 1° aprile ", ha indicato sui suoi social Jordi Martin. Secondo quanto riferito da Martin, Shakira e Gerard avrebbero acquistato la villa Esplugues de Llobregat, alla periferia di Barcellona nel 2013, ma a nome di una società detenuta dall'ex calciatore e da suo padre. Dopo l'addio e le revenge song, la famiglia Piquè avrebbe trovato il modo di vendicarsi, facendo pervenire una lettera di sfratto alla cantante con tanto di ultimatum temporale: se non se ne fosse andata entro il 30 aprile la popstar avrebbe dovuto pagare addirittura un risarcimento. Così l'artista ha anticipato il trasferimento a Miami.

Il post di addio di Shakira