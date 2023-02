Ferragni a pochi giorni da Sanremo: "Mai fatto niente del genere"

Mancano ormai pochi giorni allo start del festival di Sanremo, in programma martedì 7 febbraio. Al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi, nella prima serata ci sarà Chiara Ferragni. L'influencer presenzierà anche all'ultima puntata, la finalissima di sabato 11 febbraio ed è l'unica tra le co-conduttrici ad aver avuto la possibilità di raddoppiare la sua presenza, in quelle che per altro sono le due serate principali della kermesse canora. Le altre dovranno spartirsi le tre serate centrali del Festival. Inevitabile pensare a un trattamento di favore per Chiara Ferragni, in quanto personaggio più popolare rispetto alle altre, almeno sui social, dove conta milioni di follower da tutto il mondo.

Ma come fa giustamente notare lei stessa in una serie di storie che ha condiviso sui social, questa è la sua prima partecipazione a un programma televisivo in diretta. Chiara Ferragni, a onor del vero, non ha nemmeno mai effettuato una conduzione televisiva e non ha mai particolarmente apprezzato la tv, che per lunghi anni è stata vista come qualcosa di non adeguato, di cheap e di eccessivamente popolare per un personaggio come lei, tanto che per tanti anni Chiara Ferragni ha rifiutato di partecipare al Festival, come sottolineato dallo stesso Amadeus. Ora qualcosa è cambiato e l'influencer è arrivata sul palco a prendere tutto il possibile ma con un'ammissione: non è capace.

" In questi giorni la maggior parte delle mie storie sono in italiano perché sono co-conduttrice di Sanremo, un festival musicale molto importante in Italia e il più importante show televisivo seguito da quasi tutta Italia. Io non ho mai fatto niente del genere, non ho mai co-condotto uno show tv, non ho mai fatto tv in diretta, quindi sono molto nervosa ma cercherò di fare del mio meglio ", ha dichiarato Chiara Ferragni, confermando quello che in tanti hanno sospettato fin dall'inizio.

Non è che Chiara Ferragni arriverà a Sanremo solo per fare tappezzeria? Il rischio c'è, a parte il momento in cui, come ha confermato Amadeus, farà il suo monologo. Si è preferito dare ampio spazio a Chiara Ferragni sacrificando le partecipazioni di Chiara Francini e di Francesca Fagnani, due personaggi spigliati e con molta più esperienza, solo in nome dei follower e dell'appeal social? Mancano ormai pochi giorni per avere una risposta a questo interrogativo.