"Non mollerò mai...". La promessa (e la stoccata) di Eros Ramazzotti

Dopo gli auguri, gli omaggi del web e le celebrazioni di siti e quotidiani è toccato a Eros Ramazzotti parlare nel giorno dei suoi sessant'anni. Dopo una giornata trascorsa a festeggiare in famiglia, il cantautore ha voluto dedicare un pensiero ai suoi fan per ringraziarli dell'affetto e ha scelto Instagram per farlo. " Pazzesco, sembra ieri, il tempo è volato insieme ai miei sogni che voi mi avete fatto realizzare ", ha scritto sulla sua pagina social Eros, abbracciando virtualmente i suoi fan.

La dedica social di Eros

Nel giorno del suo sessantesimo compleanno Eros Ramazzotti ha ricordato gli esordi e quel fortunato Sanremo, che gli ha spalancato le porte del successo, che dura da quarant'anni: " Non c’è altro modo per ringraziarvi di questa stupenda avventura che spero continui, sì, perché ne ho ancora voglia di fare e farlo bene benché il mondo sia cambiato totalmente in generale" . Il cantautore si è detto pronto a tornare presto davanti al grande pubblico, dal vivo, nel suo habitat naturale: " La musica e soprattutto i live, saranno il presente e il futuro di chi come me sul palco ci è nato, ci vive, ci mangia e ci dorme, che ci sa stare in ogni senso ". Il cantautore ha ringraziato le maestranze, che lavorano dietro le quinte dei concerti e poi ha lanciato una stoccata all'indirizzo delle nuove generazioni di artisti.

La stoccata ai giovani cantanti