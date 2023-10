La periferia, il successo, le donne: Eros Ramazzotti compie 60 anni

Con 70 milioni di dischi venduti, 15 album in studio (oltre 5 raccolte) e 21 tour (l'ultimo dei quali, mondiale, andato praticamente sold out in tutte le date), Eros Ramazzotti si conferma uno dei cantautori italiani di maggiore successo. Nel giorno dei suoi 60 anni, Eros festeggia soprattutto quarant'anni sulla cresta dell'onda, che hanno fatto di un giovane romano con una timbrica nasale unica uno dei maggiori esponenti della musica italiana nel mondo. Da quel 28 ottobre 1964, Eros Luciano Walter Ramazzotti ha costruito la sua fama pezzo dopo pezzo: dalla difficile adolescenza segnata dal degrado della periferia e dalla perdita dell'amico Ivano (morto in un incidente dopo avere assunto eroina) agli esordi nel mondo della musica negli anni Ottanta.

Il successo con "Terra promessa"

È nel 1984 che il nome di Eros Ramazzotti arriva all'attenzione del grande pubblico. A 19 anni il cantautore romano vince la sezione "Nuove proposte" del Festival di Sanremo con il brano "Terra promessa". La canzone è tra le più trasmesse in radio e ha successo anche in Germania e Austria. Sanremo segna indelebilmente i primi anni della carriera di Eros. Nel 1985 Ramazzotti partecipa alla kermesse canora classificandosi sesto ma il suo brano "Una storia importante" è un successo europeo, prima nelle classifiche francesi. Eros pubblica il suo primo album nello stesso anno - "Cuori agitati" e nel 1986 torna a Sanremo e vince la gara canora con "Adesso tu", primo estratto del suo secondo album "Nuovi Eroi".

La fama internazionale e i duetti famosi

La sua voce è coinvolgente ed Eros conquista il cuore del pubblico non solo italiano ma anche estero. In Francia, Germania, Austria e soprattutto Spagna ha uno stuolo di fan, così il suo quinto album "In ogni senso" viene pubblicato in quindici nazioni e i suoi tour dal vivo diventano mondiali. Negli anni Novanta arrivano gli apprezzamenti delle grandi star che scelgono di collaborare con lui in duetti indimenticabili: "Cose della vita" con Tina Turner (con il videoclip firmato dal regista Spike Lee), "Più che puoi" con Cher, "I Belong to You" con Anastacia, "That's all I need to know" con Joe Cocker e molti altri.

La storia con Michelle Hunziker

Nel 1995, mentre il pubblico lo osanna, Eros conosce dopo un concerto Michelle Hunziker, giovanissima modella svizzera, ed è subito amore. Lui la raggiunge a Bologna e la loro storia d'amore diventa di dominio pubblico con decine di copertine sulle riviste di gossip. L'amore tra i due è potente, tanto che Eros dedica alla compagna Michelle due brani. Il primo, "Più bella cosa", per celebrare la gravidanza della Hunziker - che dà alla luce Aurora, la loro primogenita, alla fine del 1996 e successivamente "Quanto amore sei" (1997), dedicata alle due donne della sua vita. Le nozze arrivano un anno dopo, nel 1998, e nello stesso anno il cantautore pubblica il nuovo album "Eros live" e riceve il primo di una lunga serie di riconoscimenti l'Echo Awards come Migliore artista maschile internazionale.

Il dolore degli anni 2000

Il nuovo millennio per Eros è ricco di successi professionali ma doloroso dal punto di vista personale. Mentre vende milioni di dischi e canta per la prima volta nella piazza davanti al Cremlino, Eros annuncia la separazione dalla moglie Michelle e viene colpito da un grave lutto con la morte dell'amata madre Raffaella, alla quale nel 2003 dedica la canzone "Mamarà". Eros trova la forza di superare questo difficile momento riversando tristezza e dolore nella musica. Così pubblica un nuovo album "9" e vince il Festivalbar, ricevendo il premio direttamente dalle mani dell'ex moglie con la quale ha ritrovato la serenità nonostante l'addio.

I libri e il rapporto con i paparazzi

La sua storia - tra successo e vita privata - viene raccontata in un primo libro, pubblicato nel 2005, dal titolo "Eros - Lo giuro". L'operazione editoriale ha soprattutto un fine benefico e i proventi delle vendite vengono devoluti alla Lega del Filo d'Oro. Nonostante l'uscita della biografia, Eros Ramazzotti rimane schivo e lontano dal mondo dei gossip. Non ama le attenzioni morbose dei fotografi e rigetta le attenzioni di media e paparazzi in nome della sua privacy, tanto da meditare di lasciare l'Italia ma troppo, tanto lo lega al suo Paese anche l'impegno benefico che lo vede grande protagonista della Nazionale Cantanti.

I riconoscimenti e i tour mondiali

Nel 2006 Eros diventa Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, mentre nel 2008 riceve il premio del Niaf per il contributo dato alla musica italiana nel mondo e vola negli Stati Uniti per ritirare la statuetta. I riconoscimenti durante la sua lunga carriera, però, sono molti dai dischi di platino a quelli d'oro per i suoi brani di successo fino al "Best International Music Artist" ottenuto al Goldene Kamera in Germania. Grazie all'affetto dei fan in tutto il mondo, Eros allarga i suoi tour toccando nazioni mai visitate prima. Nel 2009 con Ali e radici World Tour fa tappa, per la prima volta in assoluto, in Africa con una data a Cartagine in Tunisia. Nel 2010 si esibisce anche in Messico, Portorico e Santo Domingo.

La storia con Marika Pellegrinelli

Nel 2009 incontra la sua seconda moglie. Marica Pellegrinelli è una modella di 21 anni e i due si innamorano perdutamente in occasione dei Wind Music Awards, dove è lei a premiarlo. Due anni dopo nasce la loro figlia Raffaella e nel 2014 la coppia si sposa con un rito civile a Milano e un fastoso ricevimento a Monterotondo di Gavi, in Piemonte. L’amore è solido e il 14 marzo 2015 nasce il secondo figlio, Gabrio Tullio. Il matrimonio, però, giunge al termine quattro anni dopo, nel 2019 con una separazione consensuale. Eros si ributta a capofitto nel lavoro e coglie il momento di grande cambiamento come un segnale, che lo porta a cambiare etichetta, firmando un contratto con Universal Music Italia.

Gli ultimi anni e il mito che continua

Gli imprevisti della vita non fermano Eros Ramazzotti e la sua musica. Nel 2016 esce la sua nuova biografia “Grazie di cuore. La mia vita in trent’anni di musica” e nel 2018 esce l’album “Vita ce n’è” poi nel 2021, dopo la pandemia, pubblica “Battito Infinito”. Nel mezzo c’è una raccolta che racchiude i suoi successi in coppia “Eros Duets”. Gli ultimi anni sono quelli delle collaborazioni scrive testi per altri artisti e gira per il mondo. Di recente Eros ha ritrovato l’amore al fianco di Dalila Gelsomino, mentre la figlia Aurora lo ha reso nonno del piccolo Cesare. Oggi Eros vive tra il Messico, dove abita la compagna, e la Franciacorta suo luogo del cuore.