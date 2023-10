“Vorrei proteggerti dal dolore…”. Aurora Ramazzotti scrive a papà Eros

“Non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu” . Sono queste le parole con cui Aurora Ramazzotti ha deciso di omaggiare il padre Eros per i suoi primi 60 anni. Il cantante è uno degli artisti più amati di sempre, sia in Italia che all’estero, ed è per questo che nella giornata di oggi saranno in tantissimi a trovare un attimo per rivolgere ad Eros Ramazzotti un pensiero speciale. Niente, però, potrà mai essere paragonato all’amore di una figlia e così, Aurora ha voluto sorprenderlo scrivendogli una lettera a cuore aperto pubblicata in esclusiva sul Corriere della Sera.

L’emozionante dedica di Aurora al padre

In questo momento la primogenita di Eros si trova a New York per lavoro, ma ha comunque trovato un modo per stare vicino al padre in questo giorno così importante. Aurora ha subito iniziato partendo da un prezioso ricordo: “Una volta qualcuno mi ha detto che la mia anima e la tua si conoscevano già da tantissimi anni. Ricordo di essermi abbracciata all’idea di poterci non perdere mai, ma non solo; mi spiazzava che un fatto così assurdo potesse sembrare molto reale, e da allora mi piace pensare così. Del resto non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu” .

Poi, ha continuato, volendo sottolineare la bontà d’animo del padre: “Ho sempre pensato che il tuo nome ti calzasse a pennello. Tu sei l’amore. Chiunque abbia l’occasione di toccare con mano la bontà del tuo cuore è davvero fortunato. Sei la persona più generosa che conosca. La tua gentilezza e la tua umiltà sono un esempio per tutti, in un’epoca dove regna l’arroganza e il menefreghismo. Se sono un’inguaribile romantica è anche grazie al fatto che sei stato e sei la colonna sonora della mia vita” .

Aurora, non solo figlia, ma anche mamma

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è da poco diventata mamma del piccolo Cesare Auguro, nato dall’amore con Goffredo Cerza, ed è per questo che forse oggi più che mai ha acquisto una nuova consapevolezza sul difficile “mestiere” del genitore: “Quando si è bambini i nostri genitori sembrano indistruttibili. Forti, risolti, autoritari, dei punti di riferimento irremovibili, in grado di calmarci nel caos della vita e di sconfiggere il mostro sotto al letto. Gli anni che avanzano, però, ci portano sempre più vicini alla consapevolezza che nessuno è invincibile e che ognuno naviga questa vita al meglio che può. Anche i nostri supereroi personali” . E ancora, ha proseguito mamma Aurora: “Oggi guardo al passato con lo sguardo di una mamma e inizio a vedere il perché di molte cose che prima non capivo. Oggi vorrei tornare indietro e abbracciarti di più nei momenti difficili, anche se gli abbracci tra di noi non sono mai mancati” . ​

Il ringraziamento speciale di Aurora