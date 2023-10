Bruce Willis, la drammatica confessione: ecco come sta l'attore

Dagli Stati Uniti non arrivano notizie positive sulle condizioni di salute di Bruce Willis. L’attore, affetto da demenza frontotemporale e afasia, starebbe peggiorando velocemente tanto da non essere più in grado di parlare. " Vive come se stesse guardando la vita attraverso una porta schermata" , ha fatto sapere Glenn Gordon Caron, autore televisivo e produttore cinematografico, che da oltre un anno fa visita a Bruce Willis quasi ogni mese.

Caron e Bruce Willis sono amici da molti anni e hanno lavorato insieme su diversi set cinematografici. Vederlo subire la malattia, però, non è facile per Caron. " Sto provando a restare nella sua vita ", ha confessato, parlando della famiglia del divo di Hollywood: " Sono vicino alla moglie e parlo con i figli per seguire Bruce" . Insieme Caron e Willis hanno realizzato la serie "Moonlighting" – che sarà trasmessa in streaming su Hulu – e l’attore americano è riuscito a seguire il processo di produzione nonostante la malattia: " Sono riuscito a comunicare con lui, prima che la malattia lo rendesse incomunicabile come lo è adesso, riguardo alla speranza di portare lo spettacolo in chiaro per il pubblico. So che significa molto per lui" .

Il peggioramento di Bruce Willis

Negli ultimi mesi la malattia ha cambiato notevolmente l’attore, le sue abitudini e il suo modo di vivere. Lo aveva già confermato la moglie Emma Heming, che in una intervista recente aveva affermato: “ Non sappiamo se Bruce è consapevole di ciò che gli sta accadendo ”. E ora, sul sito americano Page Six, lo ha ammesso anche l’amico di vecchia data Gordon Caron: " Non parla più, era un lettore vorace ma adesso non legge più. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora Bruce". Poi la drammatica constatazione: " Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n'è andata ".