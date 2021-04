Maddalena Corvaglia parla della Canalis: "Ecco la verità sulla rottura"

Avrebbe dovuto diventare avvocato penalista, seguendo le orme del padre e del fratello, ma invece di finire davanti al banco del giudice è finita su quello di Striscia la Notizia. A QN la velina bionda Maddalena Corvaglia ha svelato i retroscena del suo approdo in televisione dai provini fino all'incontro con Antonio Ricci. E dopo mesi di lungo silenzio ha parlato, per la prima volta, anche della rottura con la sua storica amica, Elisabetta Canalis.

A Canale Cinque Maddalena Corvaglia è approdata per caso, sicura che non l'avrebbero presa, ma decisa a fare qualcosa di diverso dopo essersi diplomata con un voto che l'aveva profondamente delusa: " Volevo sfogarmi in qualche modo. Riempii il mio zainetto e partii per Milano. Al provino per Striscia c'era un mucchio di ragazze che ballavano tutte bellissime e biondissime. Io rimanevo seduta in un angolo. Anche mia mamma me l'aveva detto: 'Figurati se ti prendono' ". Difficile immaginarla in un angolo dello studio di Striscia la Notizia in attesa di esibirsi, energica ed esuberante come ha dimostrato di essere nel corso degli anni da velina.

Invece la Corvaglia ha svelato di avere un istinto da geisha: "". Ma nel corso della sua vita sono state tante le volte in cui Maddalena Corvaglia non è riuscita ad essere forte. "- ha raccontato l'ex velina bionda a QN ".