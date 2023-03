"Colpa del kickboxing". Ecco i motivi del divorzio di Elisabetta Canalis

Differenze inconciliabili. Sarebbe questo il motivo principale che ha portato Elisabetta Canalis a chiedere il divorzio dal marito Brian Perri, chirurgo americano sposato nel 2014. La notizia della separazione è stata data negli scorsi giorni e, sebbene la showgirl non abbia confermato con alcun comunicato ufficiale (come fatto da altri personaggi famosi) il divorzio sarebbe già avviato. La Canalis non ha chiesto alcun assegno di mantenimento e punta sull'affidamento congiunto della figlia Skyler, 7 anni. Ma le motivazioni dell'addio cominciano a emergere.

Incomprensioni e divergenze

La lontananza dalla sua amata Sardegna sarebbe stato, secondo il Corriere, uno dei punti sui quali la coppia non era più in accordo. " Chiedo spesso a mio marito quando torneremo a vivere in Italia, non voglio invecchiare negli Stati Uniti ", aveva confessato in una delle ultime interviste rilasciate al magazine 7. Il chirurgo americano non avrebbe, però, avuto l'intenzione di lasciare il suo lavoro per trasferirsi in Italia e forse questo avrebbe creato una frattura con la moglie.

Poi c'è la passione per la kickboxing e le arti marziali. Da tempo Elisabetta Canalis si allena e sostiene gare e incontri sul ring, ma la passione non sarebbe stata condivisa dal compagno. " A casa mio marito, quando tornavo dai test di krav maga con i graffi al collo e tremante mi dice: 'Secondo te è bello che veda mia moglie così'? Io gli rispondevo: 'Supportami, tu vai a fare surf e non so neppure se tornerai vivo, perché è pieno di squali. Ho paura, ma mi interessa che tu sia soddisfatto '", aveva detto sempre a 7, parlando delle divergenze con Perri. Ma ci sarebbe altro.

