Tapiro d'oro a Chiara Ferragni, la stoccata a Fedez: "Se uno tradisce e l'altro no..."

Il tapiro d'Oro di Striscia la notizia raggiunge uno storico traguardo - quota 1500 consegne - e Valerio Staffelli non poteva che consegnare il più pesante dei Tapiri a Chiara Ferragni. L'inviato di Antonio Ricci ha intercettato l'imprenditrice digitale in aeroporto e le ha consegnato il premio per l'inchiesta sul "caso Pandoro" e per le recenti dichiarazioni di Taylor Mega sui presunti tradimenti di Fedez.

Contrariamente a quanto accaduto con il rapper di Rozzano, che non ha gradito l'ultima consegna di Staffelli - minacciandolo addirittura di querela per una frase pronunciata dall'inviato - Chiara Ferragni si è prestata al gioco. L'influencer ha preso il Tapiro e ha risposto brevemente alle domande che Staffelli le ha fatto su due delle questioni che la vedono coinvolta da vicino: il caso Pandoro e la rivelazione sulla "coppia aperta" con Fedez.

La consegna del tapiro

Nei giorni scorsi la procura di Milano ha chiuso l'indagine sul Pandoro Gate, iscrivendo Chiara Ferragni e Alessandra Balocco nel registro degli indagati, ma l'influencer si è detta fiduciosa per l'esito del procedimento. " Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita. Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!", ha commentato ironica Ferragni, ricevendo il suo quinto Tapiro in carriera.

A proposito di Fedez e delle dichiarazioni rilasciate da Taylor Mega a Le Iene - quando l'influencer di Udine ha rivelato che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta - l'imprenditrice digitale ha risposto sarcastica, quasi a voler pungere sia Mega sia l'ex marito. " Non siamo mai stati una coppia aperta. O almeno, se 'coppia aperta' significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo. Da parte mia coppia aperta mai!" , ha concluso l'influencer.

Il record di Striscia

Quello a Chiara Ferragni è il tapiro d'oro numero 1500, proprio per questo l'influencer ha ricevuto un'edizione speciale con tanto di 1500 impresso sulla statuetta. Ma l'elenco degli attapirati, che negli anni hanno ricevuto l'ambito premio di Striscia la notizia, è lunghissimo e in testa alla classifica ci sono personaggi chiacchieratissimi. La più attapirata della storia è Belén Rodríguez con 31 tapiri, seguita da Rosario Fiorello (27), Antonio Cassano (20), Fedez (14) e Barbara D'Urso (13).

Da quando è stato istituito, nel 1996, il Tapiro è stato assegnato ai famosi "attapirati", cioè tutti quei personaggi pubblici che sono rimasti talmente avviliti da un episodio, che li ha visti coinvolti, da avere un muso lungo come quello del tapiro.