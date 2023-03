"Ferragni sarà a Sanremo 2024 per tutte le serate". La bomba su Amadeus

La minestra riscaldata sembra piacere particolarmente ad Amadeus che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe proposto a Chiara Ferragni di bissare la partecipazione al festival di Sanremo. " Sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell'Ariston Chiara ", si legge nella rubrica "Pillole di gossip" del settimanale Chi, che ha dato il via alla girandola di indiscrezioni su Sanremo 2024.

I rumor sull'ultimo Festival di Amadeus

Il prossimo sarà l'ultimo Sanremo di Amadeus. Dopo cinque edizioni consecutive, il conduttore passerà il testimone a un altro direttore artistico, ma prima di concludere la sua serie positiva vorrebbe mettere a segno l'ultimo "colpetto" in termini di auditel. Così, per andare sul sicuro, ha pensato di riproporre un volto già visto all'Ariston, quello dell'influencer milanese ma con una sostanziale novità. " Questa volta la Ferragni dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse", si legge su Chi. Niente apertura e chiusura per la moglie di Fedez, insomma ma un'intera edizione al fianco di Amadeus come unica (forse) conduttrice femminile. "Al momento Chiara Ferragni è più propensa per il no ", fa sapere ancora la rivista diretta da Alfonso Signorini ma il pressing di Amadeus potrebbe portare i suoi frutti. L'idea, però, potrebbe rivelarsi un boomerang contro Amadeus visto che, proprio a causa della Ferragni, la Rai potrebbe dover pagare una multa per pubblicità occulta (di Instagram). Una grana che inevitabilmente ricade sui contribuenti.

La cena a quattro a Milano