"Altro per la testa". La royal family non è preoccupata dal fallimento dei genitori di Kate

Ascolta ora: ""Altro per la testa". La royal family non è preoccupata dal fallimento dei genitori di Kate"

Nel 2023 la “Party Pieces”, azienda fondata dai genitori di Kate Middleton nel 1987, è fallita a causa dal Covid, ma nella royal family nessuno sarebbe poi tanto sconvolto da questa notizia. L’attenzione dei reali sarebbe completamente assorbita dalle condizioni di salute di Carlo III e della principessa del Galles. In più il tracollo del brand non avrebbe scalfito il patrimonio personale dei Middleton. Tuttavia la questione dei debiti non è ancora chiusa e i dipendenti dell’impresa non riceverebbero lo stipendio da mesi.

“Nessun imbarazzo”

Il naufragio della “Party Pieces”, l’azienda creata dai genitori di Kate Middleton e specializzata in prodotti per le feste, è iniziato con la pandemia del 2020. Per circa due anni è stato impossibile riunirsi per celebrare ricorrenze e organizzare party di qualunque tipo. Era quasi scontato che l’intero settore ne venisse danneggiato. Il marchio fondato dai Middleton non è riuscito a risollevarsi neppure con il graduale ritorno alla normalità, accumulando debiti per 2,6 milioni di sterline.

Nel maggio 2023 la “Party Pieces” è stata venduta per 180mila sterline all’imprenditore James Sinclair, ma i problemi non sono certo finiti da un giorno all’altro: il dissesto finanziario dell’azienda rimane, stando alle ultime notizie l’impresa avrebbe anche un debito da 300mila euro con la Interpath Advisory, che aveva il compito di gestire il fallimento. La situazione sarebbe tutt’altro che semplice eppure, stando a quanto riferito dal commentatore reale Christopher Andersen al sito Us Weekly, la royal family non sarebbe preoccupata né per declino dell’azienda, né per le eventuali ripercussioni sulla reputazione dei Middleton: “Nessuno nella famiglia reale è imbarazzato per il fallimento della Party Pieces”.

Non si tratterebbe, però, di pura indifferenza: “Le persone non dovrebbero commettere l’errore [di pensare] che i Middleton siano sul lastrico. I loro affari sono falliti a causa di cose che erano completamente fuori dal loro controllo, ma questo non significa che non abbiano un patrimonio consistente” . Negli anni la famiglia di Kate avrebbe accumulato, secondo Andersen, “una considerevole fortuna” che la bancarotta di “Party Pieces” non avrebbe scalfito neppure in minima parte.

La royal family “ha altro per la testa”

L’esperto ritiene che Michael e Carole Middleton non abbiano gestito male i loro affari: “Nel caso di Carole l’attività relativa agli articoli per le feste ha prosperato per anni finché, come molti altri business, è stata distrutta dal Covid. Per circa due anni nessuno ha organizzato feste per bambini e gli effetti prolungati sono stati devastanti. L’intero mercato a cui Party Pieces si rivolgeva è crollato”.

Secondo l’esperto la famiglia di Kate non avrebbe nulla di cui rimproverarsi. Questo fallimento sarebbe stato un brutto scherzo del destino e proprio per questo non dovrebbe avere alcuna ripercussione sui rapporti con i Windsor. D’altra parte Andersen ci tiene a mettere in evidenza anche che la monarchia sta attraversando un momento talmente complicato che “la battuta d’arresto negli affari dei Middleton” difficilmente sarebbe in cima alla lista dei pensieri della royal family. L’esperto ha spiegato: “Con le battaglie del Re e di Kate contro il cancro l’ultima cosa che hanno in mente è quanto i Middleton devono ai loro creditori”.

“Il ruolo di Carole”

La principessa sta lottando con il sostegno di tutta la famiglia Middleton, in special modo di sua madre, come ha messo in luce l’esperto: “Dobbiamo tenere presente che Carole è concentrata sull’aiutare sua figlia ad affrontare una diagnosi devastante. La futura Regina si è sempre appoggiata moltissimo a sua madre per un supporto emotivo o per un incoraggiamento e mai più di ora”.

Se qualcuno pensa che Michel e Carole Middleton potrebbero essere allontanati dalla corte dopo la bancarotta di Party Pieces, sbaglia di grosso. Stiamo comunque parlando dei genitori di Kate. Inoltre la vicinanza di Carole a sua figlia sarebbe riconosciuta dai Windsor, soprattutto da Sua Maestà, ha rivelato ancora Andersen: “Penso che il Re in particolare apprezzi l’importanza del ruolo di Carole nel sollevare il morale della figlia in questo momento cruciale”.