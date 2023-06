Imbarazzo per Kate Middleton: l’azienda dei genitori lascia una scia di debiti

Lo scorso maggio tutti i giornali britannici si era occupati della vicenda legata alla bancarotta della “Party Pieces”, di proprietà della famiglia di Kate Middleton. In un primo momento il fallimento non avrebbe destato grande interesse nei britannici, ma ora qualcosa starebbe cambiando: la notizia secondo cui gran parte dei debiti dell’impresa dovrebbero essere saldati dai contribuenti sarebbe fonte di imbarazzo a Buckingham Palace.

Addio “Party Pieces”

Nel 2011, quando Kate sposò il principe William, la “Party Pieces”, azienda specializzata in feste e nata da un’intuizione di Carole Middleton nel 1987, valeva 30 milioni di sterline, ma ha toccato anche i 44 milioni di sterline nella fase di maggior attività. È stata il lasciapassare di Kate e di sua sorella Pippa per il jet set internazionale, la chiave che ha aperto loro molte porte, la base da cui sono partite per la scalata verso due fortunatissimi matrimoni. L’impresa è stata distrutta dal Covid e a nulla è servito il prestito da 220mila sterline della NatWest.

Nel maggio 2023 Carole e Michael Middleton hanno dichiarato bancarotta e la “Party Pieces” è stata acquistata dall’imprenditore James Sinclair per 180mila sterline. La questione, però, non sarebbe chiusa qui. Resterebbero i debiti contratti e ancora da saldare. Secondo le norme britanniche l’80% di questi dovrebbero essere pagati dai contribuenti britannici, già gravati dalla crisi economica. In un primo momento la notizia non avrebbe avuto grande attenzione da parte dell’opinione pubblica. Con il passare delle settimane e, soprattutto, dopo il parere di alcuni analisti, gli inglesi avrebbero iniziato a guardare con occhi diversi la situazione e a preoccuparsi seriamente.

Milioni di debiti

L’impresa dei Middleton avrebbe accumulato 2,6 milioni di sterline (circa 3 milioni di euro) di debiti, tra cui spiccherebbero più di 600mila sterline di tasse arretrate e più di 218.sterline alla Rbs Bank. Cifre per nulla irrisorie. Non è ancora chiaro chi dovrà pagarle esattamente, se dal punto di vista giuridico esiste “una via di fuga”, diciamo così, per i cittadini britannici. I conti aperti potrebbero pesare anche sulla villa nel Berkshire che i genitori di Kate Middleton hanno acquistato nel 2012 per 4,7 milioni di sterline.

Il problema è piuttosto serio: il Daily Mail ha spiegato che gli introiti dell’impresa sono passati da 4.5 milioni di sterline a 3.2 milioni di sterline tra il 2021 e il 2022. La “Party Pieces” non è riuscita a risollevarsi, anzi, ha continuato ad accumulare debiti. Neppure la fine della pandemia è riuscita a riaggiustare le cose. I 12 impiegati che vi lavoravano saranno assunti in un’altra compagnia. Il futuro dell’azienda non esiste più. Tutto è nelle mani dei creditori. Però lo strascico economico dell’intera vicenda starebbe causando un’imbarazzante incertezza anche a corte.