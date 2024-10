"Non sorride più". Il dettaglio su Chiara Ferragni e la smentita sulla "coppia aperta" con Fedez

Gli ultimi dieci mesi sono stati estremamente complicati per Chiara Ferragni. Le vicende personali, mescolate a quelle pubbliche e ai guai con la giustizia l'hanno messa a dura prova e solo nelle ultime settimane l'imprenditrice digitale è tornata a fare ciò che faceva prima del "pandoro gate" e della separazione da Fedez. Un velo di tristezza, però, sembra accompagnare la sua nuova vita e le foto pubblicate dal settimanale Chi lo dimostrano.

Le ultime foto di Chiara Ferragni in pubblico

Se sulla sua pagina Instagram Chiara Ferragni appare sorridente e decisa a ricominciare con una nuova vita dopo l'addio a Fedez e la caduta social, le foto che la immortalano nella vita di tutti giorni, quella reale lontana dai filtri e dalle apparenze del web, parlano di altro. " Chiara non sorride più molto, se non quando qualcuno le piazza un telefonino davanti per una foto" , scrive la rivista, pubblicando le immagini di Chiara Ferragni a pranzo con la madre Marina e le sorelle Valentina e Francesca. L'influencer è stata paparazzata insieme alle donne della sua famiglia e all'amica Veronica Ferraro in un locale in zona Brera e le foto descrivono chiaramente il suo stato d'animo: nessun sorriso sul suo volto. I tempi delle passerelle e delle Fashion week in giro per il mondo sembrano essere un ricordo lontano tanto che la rivista Chi rivela: "I cattivi dicono che ancora nessun brand se la sente di legarsi al suo nome" .

Le voci sulla relazione aperta con Fedez

A complicare le cose ci sono gli ultimi gossip usciti sul suo matrimonio con Fedez. Taylor Mega ha ammesso di avere avuto un flirt con il rapper ma che non si è trattato di tradimento perché, a detta dell'influencer, il rapper e l'ex moglie sarebbero stati una "coppia aperta". Una vera e propria bomba che non ha trovato conferme né smentite dai diretti interessati, ma a parlare per loro è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che da persona vicina al gossip ha rivelato: " Non mi risulta assolutamente che Fedez e Chiara fossero una coppia aperta. Questa frase che è uscita dalla bocca di Taylor Mega mi ha lasciato molto stupito ". Poi ha rivolto un pensiero ai figli della coppia, vera parte lesa di tutta la vicenda.

Questa storia è molto brutta perché ricordiamoci che noi a volte possiamo anche sorridere di queste cronache rosa, però ci sono sempre due bambini, uno dei quali ha già sei anni. Bisogna avere rispetto per i bambini e rispetto per una separazione"

, ha concluso Alessi.