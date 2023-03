“Non è stato facile...". Giorgia dopo gli anni di silenzio

Nella puntata di ieri, domenica 26 marzo, Giorgia è stata ospite nel programma della domenica di Rai 1, condotto da Mara Venier, Domenica In. La cantante ha raccontato a cuore aperto, in un’intervista con la Venier, del suo ritorno dopo due anni di stop sulla scena musicale ed a questo proposito, ha detto: "Dovevo trovarmi e ritrovarmi. Non è stato facile rimettere insieme i pezzi. Io sembro una combattente, ma se mi butto giù lo faccio per bene, me lo vivo proprio fino in fondo".

Il ritorno sul palco

La cantante, reduce dal Festival di Sanremo con il brano Parole dette male, dove ha ottenuto il sesto posto nella classifica della serata finale, ha spiegato nel salotto della Venier, quanto sia stato difficile superare il momento di stallo: “Non è stato facile rimettere insieme i pezzi, quando vai sul palco è un grande atto di coraggio secondo me” . Per Giorgia, la cosa più complessa da fare era trovare una strada “decente”, in particolare per essere onesta nei confronti del pubblico, e infatti, ha spiegato alla Venier: “O dai qualcosa di diverso o è meglio tacere” . E l’occasione giusta non poteva che essere il suo ritorno all’Ariston, dopo ventidue anni dalla sua ultima partecipazione che, con il celebre brano Di sole e d’azzurro, l’aveva vista classificarsi seconda nel 2001, alla 51esima edizione del Festival di Sanremo. Certamente, per certi versi, è stata una grande scommessa per l’artista, ma ad oggi, non se ne pente: "Sono stata coraggiosa, una matta. Amadeus ha una capacità persuasiva che fa paura, è stato bravo perché mi ha fatto notare come potevo vivere questa esperienza grazie al bagaglio che mi portavo dietro” – ha rivelato Giorgia -. “Ho rincontrato il pubblico mettendomi in discussione, ed è anche una grande occasione alla mia età avere modo di ricominciare da zero, è molto stimolante. Ovviamente mi sono appoggiata anche sull'affetto delle persone, avevo questo bonus ed è stato fondamentale".

L’amore dei fan

Per la cantante l’affetto delle persone, ed in particolar modo dei suoi fan, è davvero la cosa più importante ed è stato questo, con ogni probabilità, a spingerla a ritornare sul palco: “La cosa che mi dà un senso a tutto, la cosa bella e autentica, è sentire l’affetto delle persone. Quando si fermano per strada per dire una parola, una battuta, significa che si è creato un legame tra me e loro” ha confessato alla Venier. Inoltre, nel corso dell’intervista, non sono mancati i momenti di commozione per alcune immagini che la ritraevano in un duetto insieme al padre. E a proposito di suo figlio, Giorgia ha ironizzato sul fatto che tifasse per il cantante Lazza piuttosto che per lei: “Prima del Festival mi aveva detto che avrebbe tifato Lazza. Appena sono tornata a casa, davanti alla porta, mi ha detto ‘Hai visto Lazza?’, senza neanche un saluto” .

I nuovi progetti