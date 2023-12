Pamela Anderson irriconoscibile: le foto sul red carpet

Completo pantalone bianco, blazer color panna, capelli raccolti in una coda bassa e viso senza trucco. Così Pamela Anderson si è presentata ai Fashion Awards 2023 alla Royal Albert Hall di London domenica scorsa. A 56 anni l'icona sexy degli anni '90, celebre per avere interpretato C.J. Parker nella serie cult "Baywatch", non smette di sorprendere e lo fa sfidando le mode e i pregiudizi. Sul red carpet londinese l'attrice canadese ha sfilato senza make-up mostrando con orgoglio le rughe e i segni del tempo. "N on sto cercando di essere la più bella e questo lo vivo come un senso di libertà, di rilassamento ", ha confessato la Anderson alla rivista Vogue Francia.

Pamela Anderson, la scelta no make-up

Da tempo Pamela Anderson ha compiuto una svolta estetica, che l'ha spinta a mostrarsi sempre più spesso al naturale - senza filtri e senza trucco - sia sui social network sia in pubblico. Lo scorso ottobre, in occasione della Fashion Week di Parigi, l'attrice presenziò alle sfilate di moda senza un filo di make-up sfidando i cliché e gli obiettivi dei fotografi. E il motivo di questa sua scelta personale lo ha spiegato alla rivista Vogue, in un video. " Ho notato che ci sono molte persone che usano tanto trucco ed è proprio da me andare controcorrente, fare l'opposto di quello che fanno tutti", ha detto Pamela Anderson, proseguendo: "Improvvisamente ho avuto questa realizzazione. Penso che tutti iniziamo a sembrare un po' strani quando invecchiamo e io rido di me stessa quando mi guardo allo specchio. È come un viaggio ".

La morte della truccatrice