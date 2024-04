"La nostra nuova casa...". Fedez papà single a Miami, Ferragni desaparecida

Domani è il giorno di Fedez da Francesca Fagnani e i tanti che si aspettano chissà quali rivelazioni da parte del rapper in merito a sua moglie potrebbero restare piuttosto delusi. Pare che abbia pianto, che si sia commosso quando ha rivelato di non aver mai tradito sua moglie, ma difficilmente ha rilasciato dichiarazioni sulla separazione o sul caso Balocco. Ed è forse giusto così. Magari sia lui che Chiara Ferragni hanno imparato che i panni sporchi si lavano in casa, con buona pace dei follower. Intanto Fedez è volato a Miami con i figli, non appena questi sono rientrati da Dubai, dove sono stati con la mamma durante la Pasqua. Più impegnati di un manager di multinazionale, Leone e Vittoria in venti giorni sono andati da un capo all'altro del mondo passando per Milano, dove sopo passati di mano in mano con i genitori.

Ovviamente, sempre di spalle, perché dopo tanti anni i due si sono resi conto che, forse, è meglio tutelare la privacy dei loro figli. Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno. E forse sarebbe ancora meglio che non venissero mostrati per nulla, se non in rare occasioni, sui social di papà e di mamma, anche per capire se ci sono contenuti da esibire che vadano oltre la narrazione tenuta finora, soprattutto da lei. E sarà forse un caso che Ferragni, da quando i bambini sono a Miami con il papà, ha smesso di condividere storie e post sui suoi profili social? I più maligni sostengono che non sappia più cosa pubblicare: senza più prodotti da pubblicizzare, senza bambini da mostrare e senza sketch da pubblicare con il marito, Ferragni ora è anche senza cane. La piccola Paloma, il golden retriever che i Ferragni hanno acquistato alcuni mesi fa per i bambini, infatti, pare sia in "vacanza" a casa di Francesca Ferragni.

E mentre lei continua a vivere la sua crisi esistenziale, visto che non si può nemmeno più definire un'influencer, Fedez sembra aver ritrovato la sua verve. A onor del vero, il rapper non incentra la sua narrazione sui bambini e riesce a proporre contenuti che piacciono ai follower anche senza di loro. Un approccio senz'altro diverso rispetto a quello di Ferragni, che sta probabilmente studiando il modo di reinventarsi, perché il personaggio così come lo si era conosciuto fino allo scorso 15 dicembre non ha più senso di esistere. E Fedez? Lui non sembra particolarmente influenzato. Anzi, sembra deciso a riprendersi anche le simpatie degli utenti che sono scemate quando la moglie è finita nel caos mediatico del pandoro. E non solo quelle degli utenti. In uno degli ultimi post sembra lanciare una frecciatina ben affilata proprio all'ex moglie.

" Mi piacerebbe che 'la nuova casa del papà' sia più 'la nostra nuova casa', in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente ", ha scritto il rapper mostrando il nuovo acquisto per l'appartamento appena acquistato in centro a Milano. Magari Fedez vuol essere dei due quello simpatico e divertente per Leone e Vittoria. O magari sta semplicemente tornando quello che era prima di sposarsi. Fatto sta che se dal lato suo gl utenti riescono a percepire un'evoluzione, dal lato di Ferragni è calato un pesante velo.

E c'è già chi ipotizza un trasferimento all'estero dell'imprenditrice digitale nel disperato tentativo di recuperare il recuperabile.