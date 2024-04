Un nuovo amore per Fedez? Quegli indizi sul flirt con Tini Stoessel

Da mesi non si parla di altro. Dopo lo scandalo del pandore-gate che ha colpito Chiara Ferragni, ora nel mirino è finito anche il suo matrimonio con Fedez. I due, secondo quanto è stato riportato dai gossip, si sono separati proprio nel momento più delicato della questione. Da dicembre sono nella bufera, e in attesa di capire come si evolverà la questione, la coppia più social del nostro Paese deve affrontare anche un altro e difficile momento: come mettere insieme i pezzi del loro matrimonio. Per il momento, né Chiara né Fedez hanno intenzioni di cucire il rapporto. Anzi, come si nota dai recenti avvistamenti, entrambi hanno intrapreso strade diverse. Da una parte c’è la Ferragni che cerca di ritornare a una certa stabilità (anche lavorativa) fuggendo per Pasqua a Dubai insieme ai figli, e dall’altra c’è Fedez che cerca di essere presente nella vita dei figli e volando con loro a Miami. Ma non è tutto. E’ proprio Fedez che, questa volta, finisce nel mirino dei gossip. Il cantante e giudice pare che abbia già trovato il suo nuovo interesse amoroso.

A lanciare l’indiscrezione è stato Pomeriggio 5. Il rotocalco di Mediaset, nella sua nuova veste di infotainment, sta seguendo da mesi l’evolversi della vicenda e, scandagliando il mondo dei social, ha scoperto un dettaglio che a molti non è passato inosservato. Fedez ha cominciato a seguire la bella Tini Stoessel. Non è nuova al mondo dello spettacolo. Come, forse, in molti sono a conoscenza, è stata la protagonista della telenovela Violetta, molto amata dai teenager. La cantante e attrice di origini argentine negli ultimi anni è diventata una delle protagoniste del mondo dello spettacolo e le qualità e la sua bellezza pare che abbiamo colpito anche il buon Fedez. La trasmissione di Canale 5 rincorre il gossip e ipotizza che il rapper potrebbe aver trovato già il suo nuovo interesse amoroso.

Ovviamente non sono stati interpellati nessuno dei diretti interessati ma, alla luce di quello che sta accadendo nella vita del rapper, alcuni dettagli fanno pensare che dietro al gossip ci possa essere un fondo verità. Solo di recente, sui social, Fedez ha mostrato ai fan la nuova casa in cui vive, che pare proprio il “covo” di un single in cerca di nuove avventure, senza dimenticare che è apparso in foto senza veli e mostrando il suo fisico tatuato. Atteggiamenti inequivocabili. Poi il follow alla star argentina.

Può anche pensare solo ai suoi figli ma, di sicuro, Fedez non ha dimenticato di pensare anche a se stesso.