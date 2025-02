Dopo il nudo integrale di Bianca Censori, parla Kayne West: "Ecco cosa è successo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono passati alcuni giorni dall'ultima edizione dei Grammy ed ancora non si parla che dello scandalo delle foto in cui appare completamente nuda Bianca Censori, moglie del rapper Kanye West, ex marito di Kim Kardashian.

La nudità trasformata in numeri

Quello che la maggior parte dei social considera un uomo "spregevole", riprendendo uno dei commenti meno pesanti, invece di riflettere sulle scene che ormai da anni vedono protagonista la moglie semplicemente come un oggetto, si è invece concentrato sui numeri, cosa a cui evidentemente la coppia ha puntato fin dall'inizio. “ Mia moglie è la persona più cercata su Google del pianeta Terra ”, ha scritto suoi suoi social scrivendo. Poi ha aggiunto: " Abbiamo battuto i Grammy ”, mostrando i grafici a supporto di quello che aveva appena dichiarato.

Nonostante la storia sia stata rimossa subito dopo, il rapper non ha pensato lontanamente che quei numeri non rappresentavano un "gradimento" da parte degli utenti bensì l'ennesimo atto di disprezzo per un atteggiamento che considerare maschilista è riduttivo.

Cosa è successo

Durante il red carpet dei Grammy 2025, Kanye si è presentato sul tappeto rosso insieme alla moglie Bianca Censori che indossava una lunga pelliccia nera. La donna, con uno sguardo che la diceva lunga, davanti ai centinaia di fotografi ha poi lasciato cadere il lungo cappotto rimanendo completamente nuda coperta solo da un miniabito velo. Ovviamente i fotografi - che si aspettavano una mossa a effetto - hanno scattato migliaia di immagini che girando sul web e sui social sono diventate immediatamente virali.

Nel 2025 vedere un corpo nudo non è certo qualcosa a cui non siamo abituati, ma la storia di Kanye e di Bianca Censori ha qualcosa di diverso. Da quando i due sono apparsi insieme per la prima volta, Kanye (che anche quando era sposato con Kim Kardashian si era sempre vantato di essere l'artefice dei suoi look) aveva scelto per la seconda moglie un abbigliamento a dir poco succinto. Anche durante una visita in Italia lo scorso anno Censori girava coperta solo da un cuscino o, a volte, da un semplice orsacchiotto. Ma tutti sono convinti che questa scelta non sia totalmente condivisa dalla donna che, mostrata come un oggetto al fianco del rapper, è pesantemente manipolata.

Per loro niente Grammy

La coppia in ogni modo ha trascorso solo pochissimi minuti alla cerimonia di premiazione di domenica scorsa, il tempo di fare l'apparizione sul red carpet e poi sparire in una lussuosa limousine. In molti sostengono che siano stati cacciati ma questa notizia alla fine non è stata confermata. Più tardi invece, i due sono stati avvistati ad un after-party dove la modella si è, si fa per dire, "rivestita" con una tuta nera trasparente e stivali con tacco alto. Anche in quel caso l'attenzione è stata attirata, questa volta non dall'abito, ma dalle effusioni che si sono scambiati, leccandosi a vicenda sulla pista da ballo.

Chi è Bianca Censori

Trent'anni, nata a Melbourne nel 1995, la famiglia di Bianca ha origini italiane.

Laureata in architettura, dal 2020 ha iniziato a lavorare per Yeezy, l'azienda di abbigliamento e design di West, e dal 2022 i due hanno una relazione sfoggiata poi, pare, nel matrimonio, che però non è stata ufficializzata. Da allora Bianca ha cominciato a sfoggiare i suoi nude look che hanno fatto sempre più scalpore: a Parigi fu multata per l'"outfit" che includeva solo un paio di collant senza intimo sotto.