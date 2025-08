Nuova denuncia e affidamento delle figlie: tutti i fronti di lotta di Raoul Bova

È un'estate inaspettata quella di Raoul Bova, che solo poche settimane fa non si sarebbe immaginato di essere coinvolto in una vicenda giudiziaria, per giunta di tale portata mediatica. Assistito dagli avvocati Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi, l'attore ha già depositato una querela per diffamazione a Fabrizio Corona e ne avrebbe presentata anche una ulteriore per stalking, sempre a Corona. Ha anche invito un nuovo reclamo al Garante della Privacy per chiedere l'eliminazione dei contenuti relativi alla sua vicenda su tutti i suoi canali social. È stato Corona, infatti, a pubblicare i messaggi intercorsi tra l'attore e Martina Ceretti, che gli sono stati inviati da Federico Monzino. Almeno inizialmente c'era il consenso della modella, stando a quanto dichiarato dal pr, che poi ha avrebbe fatto un passo indietro quando ormai Corona era prossimo alla pubblicazione.

Ma quei messaggi sono stati pubblicati a seguito di quello che secondo la procura è un tentativo di estorsione nei confronti di Bova, di cui Corona ha dichiarato di non sapere nulla al pari di Monzino e di Ceretti. Sono stati tutti sentiti come persone informate sui fatti ma il fascicolo è stato aperto contro ignoti, in attesa che indagini facciano il proprio corso. Sono in corso anche accertamenti bancari per verificare se ci siano stati passaggi di denaro, cosa che Monzino ha smentito ma che è oggetto di approfondimento.