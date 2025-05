Nuova fiamma per Fedez? Chi è Megghi Galo

Ascolta ora 00:00 00:00

Se Chiara Ferragni ha fatto parlare di sé presentandosi con un uomo agli Internazionali di tennis che stanno avendo luogo a Roma - e confermando, di fatto, la crisi con Tronchetti Provera - anche Fedez è finito negli occhi dei più curiosi. A far parlare, infatti, è stato un video apparso sulla piattaforma di TikTok in cui il rapper si mostra insieme a un personaggio molto conosciuto nel mondo social e anche in quello televisivo. Il video "incriminato", infatti, è stato condiviso da Megghi Galo, che su TikTok ha un profilo di circa centosessantamila followers, in cui mostra la sua vita, gli abiti che indossa e i cibi che mangia. Megghi Ghalo è conosciuta anche per essere stata un volto del programma televisivo Uomini e donne, e sembra dunque abbastanza inserito nel mondo dello showbiz italiano.

Nel video, che ad oggi conta quasi settecentomila visualizzazioni, si vede Megghi Galo seduta accanto a Fedez mentre mima con le labbra il testo di Scelte sbagliate, il nuovo brano del rapper, in cui Fedez duetta con Clara. Ed è proprio sulla parte di Clara che duetta Megghi Galo, muovendo il telefono e facendo passare l'inquadratura da un primo piano del suo volto a un quadro più ampio che include anche il volto di un Fedez sorridente e quasi trasognato. Tra i due non c'è nessun atteggiamento apertamente romantico che possa confermare o meno l'inizio di una relazione sentimenale, ma la chimica tra i due è innegabile, tanto che nei commenti non sono pochi gli internauti che si domandano se i due stanno insieme o meno. "No, sono solo amici" scrive qualcuno, mentre un altro utente asserisce "sono una nuova coppia".

Tra i commenti sotto al video si legge anche di chi lamenta un certo atteggiamento di Fedez che sembra aver intrapreso la strada del don Giovanni incallito, tra chi applaude anche per la sua capacità di rendere le donne delle "fidanzate" almeno "per una notte" . Un atteggiamento questo che, se confermato, sottolineerebbe ancora di più il bisogno del rapper di ricevere attenzioni. In effetti, da quando la storia d'amore con Chiara Ferragni è giunta al capolinea, Fedez è stato al centro di numerosi pettegolezzi e sulle sue spalle sono stati caricati numerosi flirt, tanto da dare al pubblico la sensazione che il rapper stesse attuando la strategia del chiodo schiaccia chiodo.

Se una parte dei social è convinta che Fedez abbia sviluppato una forte attrazione nei confronti della collega Clara, dall'altra l'entrata in scena di Megghi Galo potrebbe mischiare di nuovo le carte in tavola. Al momento, però, senza nessuna conferma se non un video giocoso è troppo presto per capire se Fedez abbia avviato o meno una nuova frequentazione per iniziare un nuovo capitolo della sua vita.