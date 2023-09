Nuova fiamma per Harry Styles: cosa sappiamo di Taylor Russell

Love is in the air. È da diversi mesi che circolano voci su una presunta relazione tra il cantante inglese Harry Styles e l’attrice canadese Taylor Russell. Dal mese di giugno, infatti, i due – entrambi 29enni – sono stati avvistati parecchie volte mano nella mano per le vie di diverse città, dando così, inevitabilmente il via al gossip. Adesso, l’ex degli One Direction (ormai da tempo solista) e la co-protagonista del film di enorme successo Bones and all (accanto a Timothée Chalamet che ormai fa coppia fissa con Kylie Jenner) sono stati paparazzati nel centro di Londra.

Gli scatti “rubati”

Era il mese di giugno quando la neo coppia aveva visitato insieme un museo della capitale inglese; successivamente, invece, Harry Styles e Taylor Russell si erano ritrovati a Madrid, ed anche in quell’occasione, non erano riusciti a sfuggire allo sguardo “indiscreto” dei paparazzi all’ingresso della Soho House, un club strettamente riservato ai soli membri. Ma non è finita qui, perché il tour europeo all’insegna dell’amore ha fatto tappa anche a Vienna. Tuttavia, in quell’occasione il motivo era ben preciso; infatti, l’attrice aveva assistito al concerto nella capitale austriaca di Harry – rigorosamente ospite della sezione vip – scatenandosi, come una vera e propria fan, sulle note delle hit del cantante. Adesso, la coppia è stata immortalata in atteggiamenti sempre più complici, per le vie londinesi. I due, sorridenti, sorseggiavano un caffè d’asporto, indossando abiti casual e – probabilmente nella speranza di non essere riconosciuti – scuri occhiali da sole.

Chi è Taylor Russell

Classe ‘94, Taylor Russell è nata a Vancouver; figlia di madre europea e padre afroamericano è cresciuta in Ontario, a Toronto. L’attrice, che in passato ha raccontato di essere stata vittima di episodi di razzismo, non ha soltanto recitato nel film di Luca Guadagnino, Bones and all, ma è anche stata la protagonista della serie Netflix, Lost in Space, ricoprendo il ruolo di Judy Robinson. Per il momento sta lavorando a due nuovi progetti, le pellicole Mother Couch (insieme a Ewan McGregor) e Hope, con Alicia Vikander. A proposito dell’amore, in una recente intervista rilasciata a The Face, ha rivelato: “L’amore, la maggior parte delle volte, sembra una droga. Ti senti così pazzo”. Chissà, a questo punto, se la Russell sarà anche pazza di Styles.