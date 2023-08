In arrivo una nuova moneta per celebrare Carlo III: ecco cosa c'è disegnato

Le incoronazioni sono un evento non così frequente nella Storia di un regno e quale miglior modo per celebrarle se non la coniazione di una nuova moneta? Proprio per ricordare la cerimonia di cui è stato protagonista Re Carlo III lo scorso 6 maggio, all’Abbazia di Westminster, entrerà in circolazione una moneta da 5 con l’effigie del sovrano.

Una nuova moneta per Carlo III

Lo scorso dicembre, per celebrare l’ascesa al trono di Re Carlo III, la Royal Mint (Zecca di Stato britannica) emise una prima moneta da 5 pence con il suo profilo ritratto da Martin Jennings. La notizia suscitò un certo scalpore perché il monarca aveva deciso di farsi raffigurare senza corona. Lo stesso ritratto venne utilizzato per la realizzazione del primo francobollo dedicato al Re, avvenuta l’8 febbraio 2023. “Secondo il feedback che abbiamo ricevuto, [Carlo III] desiderava qualcosa di semplice” , commentò alla Bbc David Gold, direttore degli affari esterni del Royal Mail, sostenendo che Carlo volesse “un’immagine molto umana, senza abbellimenti”.

L’opera di Jennings riscosse un notevole successo e ora viene riproposta in una nuova moneta da 5 pence che celebra l’incoronazione dello scorso 6 maggio. Su una faccia, dunque, vediamo il profilo di Carlo senza corona, sull’altra, invece, è stata riprodotta l’Abbazia di Westminster, dove è avvenuta la cerimonia e, nella parte inferiore, vi è la cifra del sovrano. Rebecca Morgan, direttrice della sezione della Royal Mint che si occupa della realizzazione di monete commemorative, ha dichiarato: “Questo è un momento speciale per la nazione, come pubblico avremo l’opportunità di trovare un pezzo di storia” fra le nuove monete in circolazione. A tal proposito la Morgan è certa che anche i collezionisti saranno molto interessati a questa nuova coniazione e cercheranno di aggiudicarsela proprio perché simboleggia “un pezzo di storia britannica” .

Per le banconote bisognerà aspettare

Monete, banconote e francobolli sono elementi tangibili e facilmente riconoscibili della cultura di un Paese. Attraverso il collezionismo, poi, la conoscenza di una nazione viene fortemente favorita (lo stesso vale per la conoscenza della geografia). Da questo punto di vista il Regno Unito sta vivendo una fase di transizione molto interessante e che di certo rimarrà nella sua Storia. Per diversi anni ancora, infatti, le monete che raffigurano Re Carlo III saranno destinate a rimanere in una sensibile inferiorità numerica rispetto a quelle dedicate alla regina Elisabetta. Non c’è da stupirsi, visto che il nuovo regno è iniziato da poco meno di un anno, mentre quello di Elisabetta II è durato ben 70 anni.

Solo il tempo potrà dirci se questo momento di transizione “monetaria” rimarrà tale, ovvero se il potere di Carlo durerà relativamente poco, lasciando spazio a quello del principe William, oppure se le monete, i francobolli e le banconote di questo nuovo regno potranno “raccontarci” una storia molto più lunga. A proposito di banconote i tabloid segnalano che dovremo aspettare fino al 2024, quando verranno messi in circolazione i tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline con polimeri plastificati. Dovrebbe venire riproposta l’effigie realizzata da Jennings. In ogni caso sarà molto interessante vedere la nuova banconota, emblema di un dominio che si sta consolidando.