La nuova vita di Fedez dopo Chiara Ferragni: avvistato con una donna misteriosa

Da quando è scoppiato il pandoro-gate c’è ancora più interesse nei riguardi della vita privata (e non) di Fedez e di Chiara Ferragni. Alla luce di quanto è avvenuto nel corso degli ultimi mesi, il caso di truffa ai danni dei consumatori non ha rappresentato solo un punto di rottura per il lavoro di Chiara Ferragni ma, più che altro, ha visto anche il suo matrimonio con Fedez al capolinea. Anche se, ad oggi, non c’è mai stata una vera conferma o smentita, le vite di entrambi hanno preso proprio una svolta diversa. Dalla separizione dell’anello al dito, dal non seguirsi più a vicenda sui social, dalle vacanze separate con i figli, fino all’allontanamento di Fedez dalla casa che ha condiviso con la Ferragni. E, se da una parte non siamo a conoscenza se Chiara abbia o meno trovato un nuovo interesse amoroso, è proprio sul rapper che il web è pieno di indiscrezioni e di gossip su nuovi e possibili amori. L’ultimo viene da un video che sta girando su TikTok.

Dapprima è stato paparazzato con una star di Onlyfans, poi è stato visto insieme a un’attrice di una celebre soap-opera argentina e ora spunta anche una ragazza bionda e ancora non identificata che si scambia sorrisi e occhiate complici con il rapper. Si tratta di convenevoli o c’è del tenero con la donna del mistero? Chi può dirlo, sta di fatto che il video trapelato sui social lascia ben poco all’immaginazione. Tutto sarebbe accaduto nel corso della serata di ieri, 2 maggio, data in cui si è celebrato l’uscita del terzo album di studio di Capo Plaza, giovane rapper. Al party per la release è stato invitato anche Fedez e, proprio durante i festeggiamenti, è stato pizzicato insieme a questa donna alta, bella e che appare, però, solo di schiena. Lui è felice, la guarda con intensità, sorride, ammicca e fuma anche una sigaretta elettronica.

Si tratta di una clip di pochi secondi. Fedez non è direttamente inquadrato ma l’autore del video, non appena ha visto il rapper in compagnia di una donna, ha ben pensato di spostare l’attenzione su di lui e su cosa stava per accadere. Non appena il video è stato diffuso, in molti (anche tra i commenti al post) hanno iniziato a parlare di un presunto flirt, ma ovviamente le conclusioni potrebbero essere affrettate.

Nel filmato infatti non si nota nulla di troppo compromettente e di conseguenza non c’è nulla che faccia presagire che tra Fedeez e la ragazza in questione ci sia un interesse, eppure alla complicità che c’è tra i due fa pensare qualcosa di diverso.