Lusso ed esibizionismo: la nuova vita di Fedez dopo Ferragni

Dicevano le nonne: chi si loda, si imbroda. La saggezza popolare non deve aver mai bussato alla porta (blindata) di Fedez negli ultimi 35 anni. La figuraccia rimediata dal rapper che, in pompa magna, ha mostrato al mondo la sua nuova Ferrari, ha qualcosa di magnetico. Lui, lo stesso che dileggia il giornalismo italiano, sfidandolo a scrivere articoli sulle sue mutande, non manca occasione per esibirsi nelle sue storie, rendendo pubblici aspetti della sua vita che farebbe meglio a tenere riservati. Un esempio? L'indirizzo della sua nuova casa. Lamentarsi di avere i fotografi sotto casa e poi sbandierare urbi et orbi dove abiti non sembra essere molto furbo.

A meno che questo non sia l'ennesimo atto delle "sboronate" che appartengono alla nuova vita da single post-Ferragni, come l'esibizione del vino da migliaia di euro nelle storie del giorno di Pasqua. E magari far sapere di aver preso casa nel cuore di Milano, in una delle zone più esclusive, lo fa sentire realizzato. Come lo fa sentire realizzato anche mostrare la nuova Ferrari, modello Roma, appena acquistata. Un bolide da centinaia di migliaia di euro esibito sui social per rivendicare la sua posizione economica. Evidentemente non quella da "nullatenente", come dichiarato al giudice. O forse sì, visto che probabilmente anche questa vettura è intestata alla sua società e non a lui direttamente. Per altro, non gli è bastato esibire il Ferrari, è voluto andare oltre e "sbrodolarsi" annunciando che la sua è la prima vettura di quel tipo consegnata in Italia. Peccato sia stato smentito dopo poche ore da un imprenditore padovano che guida la sua Ferrari Roma già da diversi mesi.

Forse, Fedez è convinto di avere ancora 20 anni e di potersi reinserire nel giro dei trapper esibizionisti, dimenticandosi che, ormai, i capelli si stanno facendo bianchi ed è padre di due figli. La separazione da Ferragni ha probabilmente liberato Fedez da quel senso si responsabilità che sentiva di dover portare alla moglie, non foss'altro per non farle fare brutta figura nel giro degli amici che contano. Che non sono i vari rapper della scena italiana come Rondo Da Sosa, denunciato in passato perché trovato in possesso di una scacciacani nella borsa e perché ha tentato di aggredire dei poliziotti durante un controllo, non prima di aver gridato al loro indirizzo " sbirri di merda, polizia bastarda a me non mi controllate ". Ma d'altronde Fedez non sembra abbia un'opinione molto più alta delle forze dell'ordine.

Tutti quei figli di cani/Tu come li chiami/Carabinieri e militari/Io li chiamo infami

Di sicuro non l'aveva quando cantava "".