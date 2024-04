Fedez vola a Miami. Primo viaggio da single con i figli (e i genitori)

Prima vacanza da papà single per Fedez. Il rapper è volato negli Stati Uniti con Leone e Vittoria e i suoi genitori, Franco e Annamaria. A svelarlo è stato il cantante di Rozzano attraverso le storie del suo profilo Instagram, dove ha documentato le prime fasi del viaggio destinazione Miami. Si tratta della prima trasferta all'estero del rapper con i figli dopo l'addio alla Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni, i rapporti

Da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono separati, i due conducono vite completamente differenti. L'influencer si è ritrovata a fare la mamma a tempo pieno ora che i contratti scarseggiano a causa del Pandoro gate, che ha fatto crollare il suo impero. Per contro Fedez si è separato non solo dalla moglie ma anche dai figli Leone e Vittoria, ai quali dedicava gran parte del suo tempo. Così è tornato a fare la vita che conduceva quando ancora non aveva conosciuto la Ferragni tra feste, serate in discoteca e viaggi con amici e partner commerciali. Tutto come se negli ultimi anni della sua vita fosse stato privato di qualcosa, che oggi deve essere recuperato a ogni costo.

Il viaggio verso Miami

Le recenti festività il rapper le ha trascorse da solo in montagna, sulle Alpi francesi a Courchevel, mantenendo il massimo riserbo sulla compagnia e centellinando i contenuti condivisi con i suoi follower. Federico Lucia ha aspettato che i figli tornassero in Italia dopo la breve vacanza di Pasqua trascorsa a Dubai con mamma Chiara e tutta la famiglia Ferragni al seguito. Poi ha preso i suoi bagagli e si è imbarcato con suo padre Franco Lucia e sua madre Annamaria su un volo Milano - Miami, portando con sé Leone e Vittoria. "Finalmente parto con i miei bimbi, non vedevo l'ora", ha scritto Fedez su Instagram annunciando l'imminente partenza e condividendo poi alcuni video dall'aeroporto di Malpensa insieme ai bambini: "Finalmente con voi".

Fedez con i figli Leone e Vittoria

Non è chiaro quanto rimarrà a Miami Fedez con i figli e i nonni al seguito, ma è probabile che il cantante sia volato negli States per concludere qualche accordo in vista di un ritorno sulla scena musicale. Non è la prima volta che Federico Lucia vola in Florida per motivi di lavoro. Il viaggio con Leone e Lucia potrebbe essere stata dunque l'occasione per unire l'utile al dilettevole. Per figli, invece, sarà l'occasione per trascorrere più tempo con papà Federico, che nelle ultime occasioni di incontro - ai rispettivi compleanni - è apparso serio e distaccato non certo con loro, ma con l'ex moglie Chiara, con la quale i rapporti sono decisamente tesi.