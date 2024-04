Nuovo amore per Melissa Satta? Pizzicata con l'ex di Giulia De Lellis (che ha già un altro)

Le foto di Melissa Satta e Carlo Beretta insieme a Madrid stanno facendo il giro del web. L'ex velina e l'ex fidanzato di Giulia De Lellis sono stati paparazzati insieme prima e durante un weekend a Madrid e il gossip è subito decollato. A pizzicarli insieme a un gruppo di amici sono stati i fotografi della rivista Chi, che alla coppia ha dedicato un ampio servizio per documentare il breve viaggio in terra spagnola.

Le foto di Melissa Satta e Beretta

Melissa Satta e il rampollo di casa Beretta hanno alloggiato al Four Season e si sono ritagliati alcuni momenti da soli, lontano dalla comitiva di amici, concedendosi "un lungo pranzo di quasi tre ore dove i due hanno parlato della loro vita confidandosi a 360 gradi sulla terrazza dell'hotel", riferisce Chi. Del resto, Melissa Satta è tornata single dopo la fine della discussa relazione con il tennista Matteo Berrettini, durata circa un anno. Ma anche Carlo Beretta è libero da legami sentimentali. Nelle scorse settimane ha messo fine alla lunga storia d'amore con l'influencer Giulia De Lellis, che però sembra avere già voltato pagina con un nuovo amore.

Il weekend a Madrid con gli amici

La coppia, insieme ad un gruppo di amici, era stata pizzicata in aeroporto a Milano poco prima del volo per la Spagna, ma i paparazzi non hanno faticato a rintracciarli a Madrid. "Anche se nascosti da cappello, cappuccio e occhiali da sole, la coppia non è passata inosservata quando si è trovata a Linate per volare a Madrid". Poi, nella capitale spagnola, Satta e Beretta hanno passeggiato, fatto selfie e chiacchierato a lungo, come dimostrano le foto pubblicate da Chi e subito si è scatenato il gossip. "E' una nuova conoscenza o è nata una nuova coppia?", titola il settimanale di gossip, aggiungendo: "Forse è esploso un nuovo amore". In realtà, cosa li leghi non è possibile saperlo ma i beneinformati sostengono che Melissa è a caccia di un po' di serenità dopo le ultime delusioni amorose. "E' in attesa di un'importante risposta lavorativa, ma soprattutto ha bisogno di cambiare registro dopo le ultime storie".

E Giulia De Lellis esce con un altro uomo

Mentre Carlo Beretta è volato a Madrid con gli amici e Melissa Satta, Giulia De Lellis si è fatta paparazzare in compagnia di quello che, da tutti, è considerato il suo nuovo fidanzato: Giano Del Bufalo. Da giorni si vociferava di una frequentazione intima tra il fratello di Diana Del Bufalo e l'influencer. Ma solo il settimanale Chi è riuscito ad avere le prove della nascente storia, fotografando i due durante il loro weekend al Castello della Cecchignola, dove Giano Del Bufalo vive.

Nelle immagini la coppia sembra essere molto affiatata e i fan di Giulia sorridono per la sua ritrovata felicità.