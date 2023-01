"Nuovo anno, nuova me". Bianca Balti nuda per mostrare le cicatrici

Sono trascorsi poco più di venti giorni dalla doppia mastectomia preventiva, per Bianca Balti il momento giusto per mostrare le cicatrici e voltare pagina. La top model lodigiana lo scorso 8 dicembre si è sottoposta all'intervento chirurgico presso il Providence Saint Joseph Medical Center, in California, per ridurre drasticamente la possibilità di sviluppare tumori mammari. La 38enne, infatti, aveva scoperto di avere la mutazione genetica Brcal, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un cancro al seno e/o alle ovaie.

Bianca Balti ha condiviso con i suoi seguaci - più di un milione di follower solo su Instagram - tutte le tappe che hanno portato all'intervento, compresa la foto pre-operazione con tanto di cuffia e camice ospedaliero. Domenica, primo giorno del 2023, ha deciso di pubblicare tre foto che la mostrano nuda sul letto e di profilo, con la mano sinistra appoggiata sul seno destro. Impossibile non notare una delle cicatrici legate alla mastectomia. "Nuovo anno, nuova me" , la didascalia del post. Tante, tantissime le reazioni tra like e commenti, con i suoi sostenitori felici di ritrovarla in salute e spensierata come sempre.

Il percorso di Bianca Balti

Tra le modelle più richieste per pubblicità e sfilate in tutto il mondo - con tanto di partecipazione al festival di Sanremo come ospite d'onore nel 2013 - Bianca Balti aveva reso noto di aver scoperto di fare la mutazione genetica sopra citata diverso tempo fa. La decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico è arrivata in maniera naturale. "Amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla" , la sua spiegazione.