"Nuovo capitolo della mia vita". Così Chiara Ferragni festeggia 37 anni

Un anno fa, in occasione dei suoi 36 anni, Fedez le dedicava parole struggenti ("Tu sei la mia salvezza"). Oggi, un anno dopo, nel giorno del suo 37esimo compleanno sono i due figli Leone e Vittoria a celebrare Chiara Ferragni. Lei, una torta, abbracci e tanti sorrisi. Il rapper è ormai una storia lontana, forse chiusa per sempre. L'influencer riparte dalla famiglia e dagli amici e, secondo le ultime indiscrezioni, dal cinema.

Il post Instagram per il compleanno

Chiara Ferragni ha voluto celebrare il suo compleanno, il 37esimo, insieme ai suoi follower per mantenere vivo un contatto che si è deteriorato nel tempo a causa del Pandoro gate e delle spinose vicende giudiziarie, che la vedono protagonista da mesi. Ai suoi fan più affezionati l'imprenditrice digitale ha voluto rivolgere un pensiero, parlando di sé e di questo particolare momento della sua vita stravolta dallo scandalo Balocco e dal divorzio.

"Questo è un compleanno speciale per me", ha scritto Chiara Ferragni sui social network, condividendo una foto mentre spegne le candeline insieme ai due figli. "Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l'amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco". Poi il ringraziamento speciale a chi, nonostante i guai, le è rimasto accanto: "Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno". Per concludere il suo post, la Ferragni ha aggiunto: "Quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita".

Il cinema e i social, il futuro della Ferragni

Un capitolo dove il nome di Fedez non compare, ma domina quello dei suoi amici più fidati e dei suoi familiari, che nella bufera le sono rimasti accanto. Ma per i quali, lo stesso rapper, non ebbe parole di stima quando fu ospite di Francesca Fagnani a Belve. Chiara Ferragni ha però deciso di ripartire da loro e con loro è reduce da un viaggio a Los Angeles, dove si vocifera abbia avuto contatti con la produzione del film dedicato ai fratelli Maserati. Cosa le riserverà il futuro non è chiaro, ma dalle parole scritte su Instagram Chiara Ferragni ha voltato pagina ed è intenzionata a scrivere nuove pagine del libro della sua vita.

Sebbene i suoisiano ancora in calo, 29milioni di persone continuano a seguirla sui social network e questo la dice lunga sul fenomeno Chiara Ferragni.