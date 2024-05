"Presto attrice". Il rilancio di Chiara Ferragni passa dal cinema? L'indiscrezione

Il rilancio di Chiara Ferragni potrebbe passare attraverso il cinema. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'imprenditrice digitale potrebbe presto diventare attrice in una pellicola di prossima produzione. Al momento si tratta solo di rumor, ma l'insistenza con la quale il pettegolezzo sta circolando sui social network non lascia indifferenti.

L'indiscrezione circolata sul web

A dare il via al gossip è stata la pagina social Very Inutil People, che ha riportato l'indiscrezione: "E' vero che la Ferragni è spesso negli States perché sarà la moglie del protagonista di un film su Maserati?". Gli amministratori dell'account non hanno confermato la voce, ma hanno riferito che in effetti una pellicola è in fase di sviluppo e che il produttore e l'imprenditrice digitale ebbero un contatto nel 2020: "In effetti c'è un film in sviluppo che si chiama "Maserati: a racing life" prodotto da Andrea Iervolino (già produttore di Ferrari, ndr). L'unico contatto che ho trovato con Chiara Ferragni è che nel 2020 entrambi erano a Los Angeles all'Italia - Film, Fashion and Art Festival". Poi il chiarimento sulla segnalazione: "Arriva da un profilo reale che ha sentito questa voce da una fonte vicina. Ma non so quanta verità ci sia in tutto questo".

Il film sulla famiglia Maserati

Del film si era parlato per la prima volta nel marzo 2023, quando Andrea Iervolino, CEO della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), che produrrà la pellicola, aveva annunciato l'inizio del progetto: "Siamo orgogliosi di produrre un nuovo film che racconta la storia di un’altra casa automobilistica ambasciatrice del Made in Italy nel mondo". Del cast e della regia, però, nessuna notizia. Nell'ultimo anno si sarebbe infatti lavorato alla stesura della sceneggiatura e nell'ultima intervista rilasciata a Robbreport.com, Iervolino ha anticipato: "Bob Moresco sarà scrittore e direttore del film, a settembre inizieremo le riprese".

Ferragni e Maserati, le precedenti collaborazioni

La partecipazione di Chiara Ferragni (che dovrebbe ricoprire il ruolo della moglie di uno dei fratelli Maserati) rimane dunque incerta, visto che l'indiscrezione non trova ancora conferme. Ma il passato che lega Maserati Italia e Chiara Ferragni potrebbe avvalorare i pettegolezzi. In passato, infatti, l'influencer e il noto brand automobilistico hanno collaborato. Nel 2013, l'anno successivo e nel 2016 Maserati pubblicò sui suoi canali social le foto della Ferragni a bordo di una delle vetture della casa automobilistica: "Chiara Ferragni Insieme a Maserati per le vie della Fashion week di Milano", si legge nei post tuttora visibili, a sottolineare la collaborazione in corso. A dirla tutta, le immagini uscirono anche dai confini nazionali e finirono sui profili di Maserati Australia e Maserati Francia.

C'è dunque un legame tra la Ferragni e il noto brand automobilistico, che potrebbe portare l'influencer per la prima volta davanti alla cinepresa nell'inconsueto ruolo di attrice.