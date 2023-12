"Oggi emerge chi mostra il cu...o", "Me...e". Volano stracci tra Gino Paoli ed Elodie

“Scontro tra generazioni”. È questo quello che potremmo dire stia accadendo nelle ultime ore nel panorama musicale italiano. Stiamo parlando di Elodie e Gino Paoli che, pur non citandosi direttamente, si sono resi protagonisti di un “botta e risposta” che sta facendo molto discutere. A scatenare il tutto, una risposta del cantante de Il cielo in una stanza, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Un’affermazione che ha fatto molto arrabbiare Elodie che, questa mattina, ha voluto esprimere la propria opinione attraverso un commento pubblicato su X (ex Twitter) ed il destinatario sembrerebbe proprio essere Gino Paoli.

Il commento di Gino Paoli

Il cantautore, in occasione dei suoi 60 anni di carriera, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e, quando gli è stato chiesto il perché scrive che lo “spettacolo è un mondo di me...a”, Paoli ha risposto deciso: “Perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi, emergono le cantanti che mostrano il cu...o”.

La replica di Elodie

Un’affermazione, quella di Gino Paoli, che non è decisamente passata inosservata, soprattutto per una cantante come Elodie che, molto spesso, finisce al centro del gossip non soltanto per la sua musica, ma anche per i suoi outfit sexy e provocanti. In realtà, l’ex allieva di Amici non è mai solita rispondere alle critiche che le vengono rivolte e, al contrario, quando è accaduto, l’ha sempre fatto con molta ironia. Basti pensare alla polemica sulla gonna rossa con lo spacco vertiginoso alla quale lei ha risposto sui social: “La tengo como todas”, nonché “Ce l'ho come tutte”. Una frase che era una diretta citazione di Laura Pausini. Quest’ultima, infatti, utilizzò queste parole in occasione di un concerto in Perù nel 2014, quando a causa di un problema con l’abito di scena fu costretta ad esibirsi con una vestaglia addosso.

Tuttavia questa volta, Elodie – probabilmente sentendosi chiamata in causa - ha deciso di dire la sua in merito alle dichiarazioni rilasciate da Gino Paoli e l’ha fatto senza citarlo direttamente. Così, su X ha scritto: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Me..., è così. Io preferisco essere una bella persona”. In brevissimo tempo, il post di Elodie ha fatto incetta di commenti. In molti, si sono schierati dalla sua parte. “Sei la bocca della verità”, ha scritto qualcuno. “Questi non hanno ancora capito che il mondo è cambiato rispetto a 50 anni fa”, ha commentato qualcun altro. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire se Gino Paoli vorrà ulteriormente replicare alle parole di Elodie.