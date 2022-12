"Oggi non si sco... più!". Ornella Vanoni senza freni al concerto

Senza freni lo è sempre stata, ma in occasione del suo ritorno sul palco Ornella Vanoni non si è proprio trattenuta. Dopo un mese di stop forzato, a causa della rottura del femore, la cantante è tornata a esibirsi dal vivo e durante il concerto Le donne e la musica all'Auditorium della Conciliazione di Roma è andata oltre alla musica. Tra un brano e l'altro la Vanoni ha puntato l'attenzione su quanto i tempi di oggi siano lontani dai suoi: " Oggi le ragazze mi dicono che i ragazzi sono tutti timidi, insicuri… Non si sco** mai! Ai miei tempi ci si incontrava, ci si piaceva e via. Meno male che sono nata prima ". Viva la sincerità!

Sempre senza peli sulla lingua anche Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica e ex docente della scuola di Amici di Maria De Filippi, si è letteralmente scagliata contro Attilio Romita. Le dichiarazioni fatte dal giornalista nell'ultima diretta del Gf Vip su Sarah - condito dal suo atteggiamento libertino nonostante fuori abbia una compagna - l'hanno fatta sbottare e su Twitter la Pettinelli non è riuscita a trattenersi: " Ma che schifo Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito. Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Gf è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella cacca dove si trova ". Severa, ma giusta.