Onlyfanser aggredita a Milano da due ragazzini: presa a calci per aver negato un selfie

Terribile esperienza per la onlyfanser Manuela Bassani, brutalmente pestata per le strade di Milano. La 26enne, comparsa sui social col volto tumefatto, ha raccontato di essere stata aggredita da due ragazzini per un selfie negato. La giovane si sarebbe già rivolta alle forze dell'ordine per sporgere formale denuncia, e adesso sono in corso le ricerche dei responsabili.

Secondo quanto riferito dalla onlyfanser, l'episodio si è verificato nella serata di giovedì 18 dicembre, in zona Turro (Milano). La Bassani stava facendo ritorno nella sua abitazione, dove vive da qualche anno, quando si è imbattuta in due adolescenti, che l'hanno riconosciuta. Il tutto è avvenuto molto rapidamente. Stando alla versione della influencer, nota per i suoi contenuti per adulti pubblicati su Onlyfans, i ragazzini le avrebbero chiesto un selfie. Lei, però, non si riteneva presentabile in quel momento, e per tale ragione avrebbe negato. I due sarebbero poi passati a chiederle se lei non avesse fatto parte del Calippo Tour, ricevendo un'altra risposta negativa. Tanto sarebbe bastato per scatenare la violenta reazione.

"A quel punto hanno iniziato ad agitarsi: capendo che si erano alterati, faccio per andarmene e loro iniziano con i peggiori insulti: 'Sappiamo che sei una bugiarda, sei una poco di buono, sappiamo quello che fai, vai a lavorare'. Un sacco di insulti dal nulla. Stavo andando avanti e uno di questi ragazzini mi ha preso la testa e me l'ha sbattuta contro un palo. Da lì non ho capito più niente. Un dolore allucinante, mi sono rannicchiata per terra, per difendermi e mi sono sentita arrivare un calcio. Stavo piangendo, stavo urlando. E mi sono trovata da sola" , ha raccontato la 26enne sulla sua pagina Instagram, La Cetaceass.

In soccorso della Bassani è arrivato un passante, che ha subito chiamato un'ambulanza. La ragazza, infatti, sanguinava copiosamente.

"Sono andata in ospedale, mi hanno rotto il naso e il labbro",

ha riferito la onlyfanser.

Una volta dimessa, la 26enne si è recata dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia. Nulla si sa dei ragazzini, che sono riusciti a far perdere le loro tracce.