“Ecco perché ci siamo lasciati”. Lorenzo Amoruso sulla rottura con Manila Nazzaro

“Io voglio concentrarmi sul presente e sul futuro viste le scelte ormai fatte da Manila”. Così, per la prima volta Lorenzo Amoruso parla della rottura con l’ex compagna Manila Nazzaro. Dopo mesi di silenzio, l’ex calciatore sul proprio profilo Instagram, rispondendo ad alcune domande dei fan, si è lasciato andare svelando dei retroscena sulla fine della storia d’amore con l’ex gieffina.

Le parole di Lorenzo Amoruso

Di recente, l’ex Miss Italia è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e, in quell’occasione, aveva rivelato i motivi che avevano portato la coppia alla rottura: “Da discussioni futili uscivano discussioni che potevano ferire. Ho guardato accanto a me e non ho trovato più nessuno: non avevamo più punti in comune. Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio”, aveva svelato alla padrona di casa Manila.

Ora, invece, è proprio l’ex compagno Lorenzo Amoruso a dire la sua condividendo una serie di Instagram Stories. L’ex calciatore, così, a proposito dell’ospitata della Nazzaro a Verissimo ha detto: “Cosa ne penso dell’intervista a Verissimo dell’ex? Non penso poiché credo che il passato sia passato e non si può cambiare. Io voglio concentrarmi sul presente e sul futuro viste le scelte ormai fatte da Manila”. Parole che di certo non sono passate inosservate, dal momento che Lorenzo ha lasciato intendere che la volontà di mettere la parola fine alla loro relazione non sia dipesa da lui. Poi, Amoruso ha aggiunto: “Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne”.

L’ipotesi della riconciliazione

Stando a quanto rivelato da Lorenzo, dunque, non vi sarebbe stato nessun tradimento che avrebbe portato alla separazione tra i due; tuttavia, per il momento l’ipotesi di una riconciliazione parrebbe essere davvero lontana proprio a causa dell’ex gieffina. Infatti, all’affermazione di una fan all’ex calciatore a cui piacerebbe rivedere i due insieme, Amoruso ha spiegato: “C’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. Io credo che in sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia”.

L’attuale rapporto tra Lorenzo e Manila

Attualmente, fa sapere Lorenzo, i due si sono soltanto sentiti per telefono, ma negli ultimi due mesi e mezzo non si sono mai incontrati. Proprio pochi giorni fa, però, la coppia sarebbe stata costretta a rivedersi per la consegna delle chiavi della casa in cui Manila e Lorenzo vivevano insieme: “Pochi giorni fa però l’ho vista perché mi ha ridato le chiavi di casa. Lei ha ovviamente deciso di tornare a casa sua con i suoi ragazzi e lasciare questa dove sono io e in cui abbiamo convissuto per un anno. Non so cosa ci riserverà il futuro”, ha raccontato Amoruso. E ancora, quando un’utente (una tal Erica) ha chiesto nuovamente perchè l’amore tra i due fosse giunto al termine, Lorenzo ha chiarito ulteriormente: “Lei ha preso la decisione di lasciarmi. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso”. Infine, l’ex atleta non ha negato di essere ancora molto legato all’ex compagna, tanto da lasciare intendere di essere ancora innamorato di lei e così ha rivelato: "Se sono ancora innamoratissimo? Dico solo che io non ho mai regalato un anello a una donna in vita mia, né tantomeno ho mai voluto un figlio da altre donne”.