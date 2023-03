L'addio a Lorenzo Amoruso, l'intervento d'urgenza: Manila Nazzaro si racconta a Verissimo

" Forse il rapporto si era esaurito, eravamo due estranei in casa ". Così Manila Nazzaro ha raccontato la fine della storia d'amore con Lorenzo Amoruso. Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, l'ex Miss Italia ha parlato, per la prima volta dopo settimane di indiscrezioni, dei motivi dell'addio all'uomo che era al suo fianco da sei anni. La loro sembra una storia solida. Un matrimonio in programma, progetti comuni e poi, a sorpresa, la fine di tutto.

Perché si sono lasciati

Con Silvia Toffanin, Manila Nazzaro ha affrontato il nodo più importante dell'addio, le motivazioni. " Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, uscivano discussioni che potevano ferire. Mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno", h a confessato la showgirl, parlando di stima e sentimento finiti: " Non c'era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua ". La frattura tra Manila e Lorenzo sarebbe avvenuta con le mancate nozze, annunciate oltre un anno fa: " Il mio grande progetto poi non è stato accolto. Forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio ". Un distacco che il pubblico ha avvertito durante la partecipazione di Manila al Gf Vip, dove Amoruso usò parole dure contro la compagna sui social.

Il tentativo per riconquistarla

Manila Nazzaro non rinnega niente della storia con Amoruso, ma quella parte della sua vita ora è definitivamente chiusa. Nessun ritorno, nonostante il tentativo fatto di recente dall'ex compagno: " Ha provato a riconquistarmi, ma non è il momento. Non è giusto per nessuno dei due. Quando arrivo ad un punto è perché ci sono arrivata dopo un iter lungo e doloroso", ha chiarito alla Toffanin, proseguendo: "Ormai è un punto di non ritorno. Qualcosa si è rotto e qualche pezzo si è staccato e non ci si riesce più a ricongiungere. Non penso proprio sia possibile" .

