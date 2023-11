"Foto di nudo...". Anche Carol Alt cede a OnlyFans: cosa vedrete

Di professione è una super modella, ma anche attrice e scrittrice. Di origini tedesche, Carol Alt nasce a New York nel 1960 e, tra gli anni Ottanta e Novanta, diventa famosa in tutto il mondo. Lanciata negli States grazie a Capitol – celebre soap opera –, raggiunge la fama posando per più di cinquecento copertine tra cui Vogue e Cosmopolitan. In Italia è stata scoperta dai fratelli Vanzina e, in poco tempo, anche nel nostro Paese ha trovato spazio in tv come al cinema. Una carriera quella di Carol Alt vissuta sempre al massimo. Si è sposata molto giovane con Ron Greschner anche se, come hanno rivelato i tanti rotocalchi, pare che abbiamo avuto diverse liaison con tanti volti noti dello spettacolo. Sarebbe stata legata sia a Warren Beatty che Adriano Giannini. E oggi il suo patrimonio ammonterebbe a più di 25 milioni di dollari. Ma Carol Alt non smette di stupire, anche se ha superato la soglia dei sessanta anni d’età.

Come ha rivelato lei stessa in una lunga intervista rilasciata a Page Six, noto magazine americano che si interessa di news e pettegolezzi delle star, Carol Alt afferma di aver aperto da poco un account OnlyFans e di voler esplorare la sua femminilità di donna matura. Il social network che tanto sta spopolando in rete è uno spazio virtuale – e a pagamento – in cui poter condividere foto e video privati ad alto contenuto erotico e prima di Carol Alt sono tanti i volti noti dello spettacolo – anche italiani – che hanno ceduto al “potere” del sesso a pagamento, e anche l’ex attrice a quanto pare non ha potuto fare a meno.