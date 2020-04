Carol Alt: "Ho avuto un tumore, l'ho curato con l'alimentazione"

L’attrice ed ex modella statunitense Carol Alt è in quarantena dallo scorso 12 febbraio, quando si sono concluse le sfilate di New York. Per lei, però, non è un problema perché vive serenamente sola con se stessa.

“ L’eremita che ho dentro di me sta molto bene – ha confessato al settimanale Gente - . Ho sempre avuto talmente poco tempo per me stessa che ora mi godo moltissimo questo isolamento ”. Ritornata in Italia per il film “Un figlio di nome Erasmus”, sembrava che Carola Alt fosse del tutto sparita dalle scene ma, in realtà, lei non si è mai fermata.

Alla soglia dei sessant’anni, che compirà il prossimo dicembre, ha chiarito di non voler in alcun modo pensare che la sua carriera sia finita. “ Credo che continuerò a rimanere attiva molto a lungo – ha fatto sapere - . Voglio vivere e divertirmi, la vita non finisce a 60 anni anzi, magari, è solo l’inizio ”.

La sua bellezza, intanto, è rimasta intatta e il segreto pare sia l’alimentazione crudista che ha deciso di seguire rigorosamente quando ha compiuto trent’anni. “ Quando ho superato i trent’anni ho cominciato a temere che la mia carriera sarebbe finita, che le ragazze più giovani e belle avrebbero preso il mio posto – ha confessato - . Volevo rimanere in pista, così mi sono convertita al crudismo, che mi mantiene in forma da un pezzo ”.

E, proprio con la dieta crudista, Carol Alt ha rivelato di aver sconfitto un tumore. “ Ho avuto un tumore che ho superato grazie al metodo del dottor Nicholas Gonzalez, che cura attraverso l’alimentazione – ha spiegato -, ma se mi avesse consigliato di prendere farmaci ”. Il metodo, non riconosciuto dalla comunità scientifica, pare abbia avuto buoni effetti sulla salute dell’attrice. “ Mi sono fidata perché l’alimentazione mi aveva già completamente cambiato la vita, mi riferisco al crudismo – ha aggiunto ancora - . Il crudismo mi ha trasformato tanto quanto l’amore per Senna”.