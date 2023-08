"Voleva vedermi...". La sorpresa di Gianni Morandi a Jovanotti dopo l'incidente

Dopo Mara Venier, questa volta arriva Gianni Morandi a dare manforte e sostegno a Jovanotti a seguito del brutto incidente in bicicletta che l’ha costretto a sottoporsi ad un’operazione al femore. Tuttavia, se Mara l’aveva raggiunto a Santo Domingo – dove era avvenuto l’incidente e meta in cui la conduttrice di Domenica In era in vacanza – Gianni gli ha fatto visita a Forlì al centro di fisioterapia Fisiology, luogo in cui il cantautore ha iniziato la sua riabilitazione.

Lo scatto insieme

Jovanotti è atterrato in Italia proprio qualche giorno fa, la mattina di sabato 5 agosto, a Forlì - dopo avere fatto scalo a Madrid - ed ha subito iniziato la sua riabilitazione come aveva fatto sapere nei giorni scorsi. A fargli una visita inaspettata Gianni Morandi, “l’eterno ragazzo” con cui aveva condiviso lo scorso anno il palco dell’Ariston vincendo la serata delle cover con un duetto all’insegna della freschezza. “Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, Morandi, ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia”, ha scritto Jovanotti su Instagram in una didascalia che accompagna uno scatto tra i due in cui appaiono sorridenti. “Fabrizio Borra lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite). Gianni mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva tranquillo. Belle cose. Avanti tutta”, ha poi concluso Cherubini.

L’incidente

Il cantante è reduce da un brutto incidente che l’ha bloccato su una sedia a rotelle, per un periodo di convalescenza post-operatorio in Repubblica Dominicana. Il rapper, infatti, si trovava nel paese caraibico in visita ad un amico e, mentre era in bici, non ha fatto in tempo a vedere un dissuasore di velocità; così, l’ha preso in pieno facendo un volo di diversi metri e cadendo rovinosamente. “Temo di essermi rotto qualcosa”; in questo modo, Jovanotti aveva fatto sapere ai suoi fan, pubblicando un video su TikTok, di essersi rotto il femore in tre punti e fratturato la clavicola. Poi, la notizia dell’intervento per l'inserimento di un perno in acciaio nella spalla, un’operazione necessaria per sistemare la clavicola: "L'intervento è andato bene... ora dolore, fortissimo ma passerà", aveva riferito ai fan cercando di rassicurarli. Oggi, invece, compare in stampelle, segno che la situazione è in via di un miglioramento e la visita di un amico come Gianni non avrà potuto che fargli bene.