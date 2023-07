"Sono a rischio...". Ecco perché Jovanotti non può lasciare Santo Domingo

Prosegue la degenza a Santo Domingo di Jovanotti. Dopo l'incidente di cui è stato vittima due settimane fa, il cantante si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico a femore e clavicola, che è riuscito perfettamente. Ma purtroppo l'artista è costretto a rimanere nella Repubblica Domicana per evitare complicazioni mediche, che potrebbero sopraggiungere durante il volo di rientro in Italia.

A svelarlo è stato lo stesso Lorenzo Cherubini, che attraverso un video condiviso su Tik Tok ha confessato il motivo per il quale è ancora ospite di alcuni amici sull'isola caraibica. " Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono rischi di trombosi ed è necessario ristabilire una corretta circolazione del sangue per evitare rischi ", ha detto Jovanotti, mostrandosi seduto su una sedia a rotelle ma in buone condizioni.

Jovanotti, come sta oggi

Attualmente Lorenzo Jovanotti si trova ospite di un amico in una villa nell'entroterra della Repubblica Dominicana e proprio da lì ha deciso di fare una diretta per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. " Starò qui per fare passare il tempo necessario che serve per poter riprendere un aereo", ha detto attraverso Facebook il cantante, aggiungendo alcuni dettagli sulle sue attuali condizioni di salute: "L'operazione è andata bene e io sto piano piano recuperando. Sto facendo dei piccoli movimenti. Ho un pezzo di titanio sulla clavicola e un'altra barra di titanio nel femore. Insomma, ci vorrà un altro po' di tempo e grande tenacia ".

Nel lungo filmato social, l'artista ha raccontato di avere trascorso la prima settimana post-intervento nel letto per poi cominciare ad alzarsi per qualche ora e fare ginnastica passiva: " Ma ancora non posso appoggiare la gamba ma conto di farlo nei prossimi giorni ". Jovanotti ha poi ringraziato i fan per l'affetto ricevuto in queste difficili settimane e per i tanti messaggi, che hanno letteralmente intasato il suo cellulare ma riempito le sue giornate in ospedale.

Lorenzo Jovanotti, l'incidente a Santo Domingo